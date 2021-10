Danilo Gallinari salterà l’esordio in NBA coi i suoi Atlanta Hawks, per la regular season 2021-2022 del più importante campionato cestistico del mondo.

A renderlo noto è Nate McMillan, il capo allenatore della franchigia della Georgia che ha fatto capire che ha ufficializzato il forfait del “Gallo” per il match contro i Dallas Mavericks.

Il problema fisico riguarda la zona della spalla sinistra anche se, come specificato dallo stesso azzurro qualche giorno fa, lo stop non dovrebbe essere legato a una sofferenza critica, ma bensì a un motivo precauzionale, come ha riportato Davide Chinellato della Gazzetta dello Sport.

Nulla di grave quindi. La voglia è quella di tornare in campo il più presto possibile per cercare di aiutare gli Hawks a essere prima da playoff e poi, magari, da titolo, in una stagione che parte, almeno a Ovest, senza una chiara squadra dominatrice della conference.

Vedremo come andranno le cose quindi per Gallinari, ormai in pianta stabile in NBA da 13 anni, con cinque franchigie diverse: New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma Tunder e appunto Atlanta Hawks.

Foto: Lapresse