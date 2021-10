NBA 2021-2022, i risultati della notte (26 ottobre): Chicago a punteggio pieno, Schroder rilancia i Celtics, mentre Nets e Hawks tornano a vincere

Nella notte italiana si sono disputate 9 partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata.

Tornano al successo i Brooklyn Nets e lo fanno superando i Washington Wizards per 104-90. Match a senso unico per la squadra di Steve Nash, che tocca anche il +25 nel secondo quarto prima di gestire il match, grazie anche ai 25 punti di Kevin Durant e ai 9 assist di James Harden. Seconda vittoria anche per gli Atlanta Hawks, che superano i Detroit Pistons per 122-104. Ancora privi di Danilo Gallinari per un problema alla spalla, gli Hawks soffrono nel primo quarto, ma crescono in progressione e non permettono a Detroit di riaprire il match. Sfiora la doppia doppia Trae Young con 32 punti e 9 assist.

Quattro vittorie su quattro per i Chicago Bulls, rinati in questo avvio di stagione e che battono i Toronto Raptors 108-111. Non riesce la rimonta ai canadesi nell’ultimo quarto, quando arrivano anche a -2 con un parziale di 28-19, ma nel finale i Bulls riescono a gestire il vantaggio. Miglior marcatore DeMar DeRozan con 26 punti. Prima sconfitta stagionale per gli Charlotte Hornets, ma ai Boston Celtics serve un supplementare per trovare il secondo successo consecutivo. Finisce 129-140 e, come detto, Boston domina l’OT, chiuso 18-7, e se Jayson Tatum chiude con ben 41 punti in attivo, eroe di giornata è Dennis Schroder, che segna 9 dei suoi 23 punti nei supplementari.

Primo successo stagionale per i New Orleans Pelicans che superano i Minnesota Timberwolves per 98-107. Minnesota, ko per la prima volta quest’anno, che lotta alla pari un quarto, poi però vede NOP scappare via, toccare anche il +21 a inizio ripresa e poi gestire il vantaggio fino alla fine. Ai padroni di casa non basta la doppia doppia di Karl-Anthony Towns con 32 punti e 14 rimbalzi, mentre in casa Pelicans ci sono i 27 punti di Brandon Ingram e i 23 rimbalzi di Jonas Valanciunas. Secondo successo consecutivo per i Cleveland Cavaliers e prima sconfitta per i Denver Nuggets che cedono in casa 87-99. La spallata decisiva arriva nell’ultimo periodo di gioco, con un parziale di 24-17, e a Denver non basta il solito Nikola Jokic che chiude con 24 punti e 19 rimbalzi.

Negli altri tre match di giornata non soffrono i Milwaukee Bucks, che superano gli Indiana Pacers 109-119 con Giannis Antetokounmpo che sfiora la tripla doppia con 30 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Secondo successo per i Miami Heat che battono gli Orlando Magic 107-90 grazie ai 36 punti di Jimmy Butler. Infine, sono i Los Angeles Clippers a vincere il match tra deluse contro i Portland Trail Blazers. Finisce 116-88, con i Clippers che dominano il secondo tempo per trovare il primo successo stagionale.

RISULTATI NBA 2021-2022 (26 OTTOBRE)

Charlotte Hornets – Boston Celtics 129-140

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks 109-119

Atlanta Hawks – Detroit Pistons 122-104

Brooklyn Nets – Washington Wizards 104-90

Miami Heat – Orlando Magic 107-90

Toronto Raptors – Chicago Bulls 108-111

Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans 98-107

Denver Nuggets – Cleveland Cavaliers 87-99

Los Angeles Clippers – Portland Trail Blazers 116-88

Foto: LaPresse