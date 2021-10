NASCAR Xfinity Series, Martinsville: Gragson vince in volata su Cindric e passa in finale!

Noah Gragson vince nella NASCAR Xfinity Series a Martinsville e conquista un posto nel ‘Championship 4’, la finale della serie. Il #9 del gruppo, obbligato ad entrare in victory lane per accedere all’appuntamento conclusivo di Phoenix, si contenderà il titolo 2021 contro Austin Cindric, AJ Allmendinger e Daniel Hemric.

I primi giri della penultima prova dell’anno hanno ricordato quanto accaduto in Kansas tra Austin Cindric e Ty Gibbs. Il #22 di Penske ed il #54 di Gibbs Racing hanno dato battaglia per la leadership davanti alla Camaro #16 di AJ Allmendinger.

Dopo una breve neutralizzazione la gara è ripresa con il campione 2020 ancora a dettare il ritmo su Ty Gibbs e sul #16 del gruppo. Allmendinger ha beffato alla green flag il fresco campione dell’ARCA Menard Series e si è messo subito all’inseguimento del rivale, mentre Brandon Jones (Gibbs #19) perdeva posizioni e salutava momentaneamente la Top5. La situazione non è cambiata al primo ‘traguardo volante’ con Cindric al comando davanti ad Daniel Hemric (Gibbs #18), bravo ad aver la meglio su Justin Allgaier (JR Motorsport #8) e sul già citato Allmendinger.

Noah Gragson (JR Motorsport #9) e Ty Gibbs #54, in pit road prima della chiusura della Stage 1, hanno preso le redini della corsa alla green flag. Il nativo dello Stato di Las Vegas ha provato ad allungare, una missione non riuscita.

La Chevy Camaro #9 ha subito il ritorno della Supra di Ty Gibbs e della Toyota #20 di Harrison Burton (Gibbs), obbligato a vincere per accedere alla finale. I due si sono contesi il primato nella Stage 2 con Noah che ha sconfitto il rivale negli ultimi decisivi metri. Gragson ha tagliato la linea del traguardo davanti al figlio di Jeff Burton (attuale commentatore della NASCAR per NBC), pilota che lo scorso anno dominò la scena nel catino più corto del calendario.

La lotta è continuata nei minuti seguenti con Noah ancora davanti ad Harrison. I due si sono toccati più volte con il portacolori di Toyota determinato a prendere la leadership sull’alfiere della squadra di Dale Earnhardt Jr. Nel frattempo si spegneva ogni sogno di gloria per Justin Hanley (Kaulig #16), out in seguito ad un problema all’impianto frenante.

Dopo una breve bandiera rossa per rimuovere i detriti di un incidente in curva 2 tra Michael Annett, Brett Moffitt, Riley Herbst e Myatt Snider e Brett Moffitt abbiamo assistito all’uscita di scena di Harrison Burton. Il nono restart ha premiato Ty Gibbs che all’interno di curva 1-2 ha preso il comando. Noah, determinato a tornare leader, ha spinto in testacoda in ‘Turn 3-4’ la Supra #54 che prontamente è stata schivata da quasi tutti i protagonisti. Non è riuscito nell’impresa Burton che non ha potuto evitare il contatto con il teammate.

L’incubo del Joe Gibbs Racing è continuato per Gragson con Daniel Hemric. Il padrone dell’evento, dopo aver respinto in modo discutibile il nipote di Joe Gibbs (Ty) e Burton è stato insidiato dalla vettura #18 che a 19 passaggi dalla conclusione è salita in vetta.

Gli ultimi 10 sono stati un vero e proprio inseguimento per Noah, costretto a vincere per accedere al ‘Championship 4’. In soccorso di Gragson è arrivato Hanley, in testacoda in curva 3 e di conseguenza causa della 12^ Safety Car di giornata. La prova si è protratta all’overtime, il prolungamento della competizione in caso di caution negli ultimi passaggi.

Il secondo tentativo è andato a buon fine con la Camaro #9 che è stata semplicemente superiore. Austin Cindric ha provato ad impensierire Gragson che ha tagliato il traguardo con soli 64 millesimi di vantaggio sul campione in carica.

Escono di scena Burton #20, Brandon Jones (Gibbs #19), Justin Allgaier (JR Motorsport #7) ed al già citato Hanley. L’appuntamento è per sabato prossimo da Phoenix per scoprire chi sarà il campione 2021 della NASCAR Xfinity Series.

CLASSIFICA FINALE NASCAR XFINITY SERIES MARTINSVILLE (PLAYOFFS)

1 #9 Noah Gragson (P) +8 LEADER 2 #22 Austin Cindric (P) −1 +00.064 3 #18 Daniel Hemric (P) +4 +00.893 4 #8 Sam Mayer # +7 +01.125 5 #7 Justin Allgaier (P) +0 +01.253 6 #19 Brandon Jones (P) +2 +01.434 7 #16 AJ Allmendinger (P) −4 +01.443 8 #36 Alex Labbe +17 +01.781 9 #51 Jeremy Clements +9 +02.293 10 #98 Riley Herbst +6 +02.470 11 #92 Josh Williams +11 +02.527 12 #4 Landon Cassill +11 +02.638 13 #2 Myatt Snider −1 +03.024 14 #26 Colin Garrett +16 +03.211 15 #07 Joe Graf Jr. +17 +03.214 16 #17 JJ Yeley +12 +03.345 17 #48 Jade Buford # +14 +03.488 18 #90 Preston Pardus +20 +03.505 19 #02 Brett Moffitt −6 +03.515 20 #20 Harrison Burton (P) −10 +03.740 21 #61 Stephen Leicht +16 +03.770 22 #0 Jeffrey Earnhardt +5 +04.058 23 #99 Ryan Ellis +11 +04.281 24 #66 David Starr +12 +04.574 25 #23 Natalie Decker +1 +04.589 26 #78 Akinori Ogata(i) +7 +05.386 27 #54 Ty Gibbs # −25 +06.599 28 #31 Josh Berry # +1 1 LAP 29 #5 Matt Mills +6 2 LAPS 30 #52 Spencer Boyd(i) +9 3 LAPS

Foto: LaPresse