NASCAR Xfinity Series, Kansas: Ty Gibbs mette tutti in riga e torna nella victory lane

Ty Gibbs #54 torna a vincere nella NASCAR Xfinity Series. Quarto acuto in carriera in diciassette apparizioni per il 19enne di Charlotte che, lo ricordiamo, non gareggia a tempo pieno nella serie. Il nipote di Joe Gibbs, boss dell’omonima squadra, si impone per la prima volta al Kansas Speedway dopo una bella battaglia contro Austin Cindric (Penske #22).

La competizione autunnale a Kansas City ci è aperta con l’ottimo spunto da parte di Austin Cindrc (Penske #22). Il campione in carica ha conquistato subito la leadership beffando Daniel Hemric (Gibbs #18), secondo settimana scorsa in Texas alle spalle del teammate John Hunter Nemechek.

Dopo la competition caution ed una nuova neutralizzazione per incidente di Jade Buford #48 nella curva del tri-ovale, la prova è ripartita con una bellissima lotta per la Stage 1. Hemric e Cindric hanno dovuto cedere il posto ad AJ Allmendinger (Kaulig #16) che con un perfetto restart è salito al comando. La battaglia è continuata nei giri successivi con la Supra #18 che ha provato in tutti i modi a beffare la Camaro #16, una missione non riuscita.

Il campione della regular season ha perso terreno nella pit road ed ha concesso a Cindric di tornare in vetta davanti a Ty Gibbs (Gibbs #54). L’esperto di Penske e la giovane stella della NASCAR sono stati i protagonisti della seconda frazione, vinta dalla Mustang #22 per pochi decimi sulla Toyota del nipote di Joe Gibbs.

Il primo colpo di scena è arrivato all’inizio della Final Stage con un crash che ha coinvolto due protagonisti dei Playoffs. Hemric ha perso il controllo della vettura all’uscita di curva 2 prima di essere spinto da Noah Gragson (JR Motorsport #9). I due si sono toccati e sono stati costretti a ripartire dal fondo del gruppo.

Cindric sembrava il padrone della corsa, ma a meno di 80 giri dalla fine ha visto il ritorno del Gibbs Racing con Harrison Burton. Il #20 ha iniziato a mettere in difficoltà il futuro #2 della Cup Series che ha mantenuto la testa della corsa grazie ad una nuova caution.

Alla ripartenza si è riproposta la lotta tra Cindric e Ty Gibbs. Il protagonista dell’ARCA Menard Series ha provato ad impensierire l’avversario, ma per l’ennesima volta tutto è stato interrotto dalla Safety Car. La corsa è entrata sempre più nel vivo e la nona neutralizzazione ha visto protagonista Brandon Jones (Gibbs #19), in testacoda all’uscita di curva 1-2.

La decima green flag ha visto un incredibile restart da parte di Austin Cindric che in due giri ha beffato Gragson, Hemric ed AJ Allmendinger. L’alfiere di Ford ha strappato il comando ed ha provato subito ad allungare a 35 passaggi dalla bandiera a scacchi.

Due importanti protagonisti sono usciti di scena a 23 passaggi dalla fine. Burton, all’uscita di curva 3-4, è stato toccato da Sam Mayer (JR Motorsport #8), un incidente che ha coinvolto anche l’incolpevole Gragson che transitava all’esterno. La Supra #18 e la Camaro #9 di JR Motorsport sono uscite di scena, un crash che si poteva evitare.

Il finale è stato di fatto il l’ennesimo atto del duello tra Ty Gibbs e Cindric. Il 19enne di Toyota ha avuto la meglio sul #22 del gruppo che ha dovuto abbandonare l’idea di accedere direttamente al ‘Championship 4’. Terzo posto per Allmendinger davanti a Justin Haley (Kaulig Racing #11).

Appuntamento settimana prossima a Martinsville per la seconda ‘Elimination Race’, gara che eleggerà i quattro finalisti dei Playoffs 2021.

CLASSIFICA FINALE NASCAR XFINITY SERIES KANSAS (PLAYOFFS)

1 #54 Ty Gibbs # +9 LEADER 2 #22 Austin Cindric (P) +0 +00.759 3 #16 AJ Allmendinger (P) +2 +01.140 4 #11 Justin Haley (P) +2 +02.635 5 #39 Ryan Sieg +9 +03.925 6 #02 Brett Moffitt +10 +04.451 7 #1 Michael Annett +1 +06.429 8 #8 Sam Mayer # +4 +09.561 9 #7 Justin Allgaier (P) −6 +09.727 10 #2 Myatt Snider +5 +10.445 11 #19 Brandon Jones (P) −2 +11.805 12 #10 Jeb Burton −1 +11.902 13 #98 Riley Herbst +0 +14.212 14 #68 Brandon Brown +9 +14.700 15 #18 Daniel Hemric (P) −14 +17.384 16 #15 Bayley Currey(i) +6 +18.631 17 #51 Jeremy Clements +2 +19.089 18 #17 Garrett Smithley +21 +19.150 19 #4 Landon Cassill +19 +20.837 20 #31 Jordan Anderson(i) +7 +21.376 21 #47 Kyle Weatherman +4 +25.572 22 #6 Ryan Vargas # −2 +28.435 23 #44 Tommy Joe Martins −6 1 LAP 24 #23 Patrick Emerling +10 1 LAP 25 #99 Matt Mills +6 1 LAP 26 #92 Josh Williams −8 2 LAPS 27 #26 Dylan Lupton +1 2 LAPS 28 #0 Jeffrey Earnhardt −4 2 LAPS 29 #07 Joe Graf Jr. +1 2 LAPS 30 #78 Jesse Little −1 3 LAPS

Foto: LaPresse