NASCAR, Talladega: Bubba Wallace vince sotto la pioggia

Bubba Wallace vince per la prima volta in carriera nella NASCAR Cup Series in quel di Talladega. Il portacolori del 23XI Racing si impone nello Stato dell’Alabama diventando il secondo pilota afro-americano ad entrare nella victory lane della seguitissima categoria statunitense dopo Wendell Scott

Con un giorno di ritardo, la prova autunnale di Talladega si è aperta con Kyle Busch (Gibbs #18) che ha provato subito a formare il ‘treno’ davanti a Chase Elliott (Hendrick #9). Il primo protagonista a perdere contatto con i primi è stato Denny Hamlin (Gibbs #11), unico già certo di accedere al ‘Round of 8’ grazie all’affermazione di Las Vegas (Nevada).

Kevin Harvick (Haas #4), spinto da Joey Logano (Penske #22), ha preso il comando nella ‘linea esterna’, mentre Busch restava inside insieme inseguito dal campione 2020 Elliott. La situazione è cambiata velocemente nei minuti seguenti, ma lo Stewart-Haas Racing è rimasto in vetta grazie a Cole Custer (Haas #41).

Dopo la ‘competition caution’, prevista al 25° passaggio, tutti si sono fermati ai box con Harvick davanti a Coster. Alla ripartenza la situazione non è cambiata con le Mustang di Gené Haas protagoniste insieme Ford di Penske con Brad Keselowski #2.

Il vincitore della prova primaverile ha preso in mano una gara che è rimasta immutata fino a 5 giri dalla fine della Stage 1 quando, nella pancia del gruppo, Justin Allgaier (Spire #77) è stato spinto a muro da William Byron (Hendrick #24). Il pilota che solitamente gareggia nell’Xfinity Series ha colpito Kyle Larson (Hendrick #5), campione della regular season. Chris Buescher ( Roush Fenway Racing #17) ha conquistato il primo ‘playoffs point’ davanti a Logano e Keselowski che prima dell’ingresso della Safety Car sono stati beffati dalla Chevy #17.

Il contatto contro le barriere ha danneggiato Larson che ha ripreso la via della pista, nonostante dei gravi problemi che l’hanno rilegato infondo al gruppo. Alla ripartenza abbiamo assistito ad una nuova fase critica il #5 della Cup Series che ha bucato l’anteriore destra finendo contro il muro.

Dopo una nuova fase di pit, la seconda, la prova è ripresa con un notevole incremento del rischio di pioggia. Tutti hanno deciso di fermarsi nuovamente in pit road per effettuare un ulteriore extra di carburante. La gara non è ripresa in tempo, la pioggia è arrivata puntuale in curva 1-2 costringendo la direzione gara a sospendere l’evento. Ricordiamo che in caso di maltempo non si può gareggiare sugli ovali per ragioni di sicurezza.

Alla ripartenza, avvenuta al giro 77, Justin Haley (Kaulig #16) si è messo al comando davanti a Logano ed a Blaney. Nella parte esterna ha preso in mano la situazione Christopher Bell (Gibbs #20), spinto da Harvick e da Hamlin. Il portacolori di Toyota ha formato un ‘treno’ accanto alle barriere sgranando il gruppo.

Dopo aver passato il giro 95, cruciale in ottica gara in quanto garantisce i punti, Alex Bowman (Hendrick #48) ha spezzato lo strapotere di Gibbs formato grazie a Bell ed Hamlin. L’incidente è arrivato poco dopo con l’uscita di scena di alcuni protagonisti in lizza per il titolo come lo stesso Bowman che da secondo si è ritrovato contro le barriere dopo una spinta di Ricky Stenhouse Jr (JTG Daugherty Racing #47). All’ingresso di curva 3-4 sono stati coinvolti, tra gli altri, anche Ky. Busch e Martin Truex Jr, presenti nei Playoffs con Gibbs Racing.

La lotta per la Stage 2 è entrata nel vivo nei minuti seguenti con Kurt Busch (Ganassi #1) al comando all’interno contro Stenhouse e Bell. Con il rischio di pioggia si è scatenata la lotta per la leadership per il secondo traguardo voltante. Tutto si è fermato a 4 giri dalla conclusione con Stenhouse che è stato spinto out all’ingresso di curva 3-4 da parte di Buescher. William Byron (Hendrick #24) non ha potuto evitare il crash, mentre Bubba Wallace (23XI Racing) prendeva il comando e vinceva il secondo segmento della gara.

La pioggia è tornata protagonista e visto il superamento di oltre metà gara la corsa non è più ripresa. Al momento, alla vigilia della seconda elimination race, Harvick (-8), Bell (-27), Byron (-43) e Bowman (-51) sono virtualmente fuori dalla lotta per il titolo. Prossimo appuntamento al Charlotte Roval (North Carolina), sede della seconda ‘Elimination race’ dei NASCAR Playoffs 2021.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES TALLADEGA (PLAYOFFS)

1 #23 Bubba Wallace +18 LEADER 2 #2 Brad Keselowski (P) +5 +00.258 3 #22 Joey Logano (P) +5 +00.472 4 #1 Kurt Busch +10 +01.090 5 #20 Christopher Bell (P) +7 +01.337 6 #17 Chris Buescher +18 +01.787 7 #11 Denny Hamlin (P) −6 +01.804 8 #4 Kevin Harvick (P) +1 +02.572 9 #3 Austin Dillon +7 +02.908 10 #38 Anthony Alfredo # +20 +02.921 11 #43 Erik Jones +15 +02.955 12 #19 Martin Truex Jr. (P) −6 +03.449 13 #12 Ryan Blaney (P) −9 +03.578 14 #14 Chase Briscoe # +3 +03.613 15 #41 Cole Custer +13 +03.887 16 #34 Michael McDowell +6 +03.897 17 #47 Ricky Stenhouse Jr. +4 +04.439 18 #00 Quin Houff +17 +04.974 19 #9 Chase Elliott (P) −16 +05.450 20 #16 * Justin Haley(i) +18 +06.672 21 #6 Ryan Newman +4 +07.117 22 #7 Corey LaJoie +7 +07.413 23 #99 Daniel Suarez −5 +07.421 24 #96 * Landon Cassill(i) +16 +08.522 25 #53 Joey Gase(i) +11 +08.622 26 #10 Aric Almirola −6 +08.973 27 #18 Kyle Busch (P) −25 +09.091 28 #51 Cody Ware(i) +3 +10.046 29 #15 Garrett Smithley(i) +8 +11.109 30 #78 BJ McLeod(i) +2 +11.438

Foto: LaPresse