NASCAR, la pioggia modifica il programma. Appuntamento a domani alle 19.00

La NASCAR Cup Series non è scesa in pista questa sera a Talladega. La seconda prova del ‘Round of 12′ è stata ufficialmente spostata in seguito alla pioggia non ha permesso il regolare svolgimento dell’evento.

Gli organizzatori hanno provato in tutti i modi a gareggiare approfittando di una piccola fase favorevole, una missione non riuscita. Il maltempo è tornato protagonista nella seconda parte del famoso impianto che sorge nello Stato dell’Alabama costringendo il gruppo a tornare in pit road.

La gara si svolgerà domani sera, lunedì 4 ottobre, alle 19.00. La NASCAR non ha voluto prendersi rischi visti i problemi di luce che anche ieri sono stati riscontrati. Ricordiamo che il Talladega Superspeedway non è dotato di illuminazione artificiale e che sul bagnato, per ragioni di sicurezza, non è possibile gareggiare negli ovali.

Denny Hamlin (Gibbs #11) guiderà il gruppo domani. Il tre volte vincitore della Daytona 500 è l’unico del gruppo ad aver già strappato un posto certo nel ‘Round of 8’ grazie alla vittoria in quel di Las Vegas (Nevada) settimana scorsa. Seconda piazza per Kyle Busch (Gibbs #18) davanti a Chase Elliott (Hendrick #9), Ryan Blaney (Penske #12) e Kyle Larson (Hendrick #5).

Foto: LaPresse