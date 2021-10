MXGP, Jeffrey Herlings cade al via di Gara-1 del GP Pietramurata, Romain Febvre vince e sale in vetta alla classifica!

Il Gran Premio di Pietramurata si apre con il “botto”. Jeffrey Herlings (KTM), che scattava dalla pole position, cade in partenza di Gara-1 del quindicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale MXGP 2021 e ora la lotta per il titolo si riapre in un colpo solo.

Sull’omonimo tracciato trentino (dove domenica si chiuderà il trittico con il Gran Premio del Garda), infatti, la vittoria va a Romain Febvre (Kawasaki) con una clamorosa rimonta su Tim Gajser (Honda) e ora la classifica generale rasenta l’incredibile. Il transalpino, infatti, comanda con 556 punti, contro i 555 di Jeffrey Herlings ed i 550 dello sloveno.

La gara è stata incredibile. Tim Gajser sembrava facilmente solo al comando e pronto a vincere, invece il francese lo ha rimontato di rabbia e, nel finale, lo ha passato al termine di un duello vibrante. Al traguardo il portacolori della Kawasaki precede il campione del mondo per un secondo, mentre sale sul podio il nostro Tony Cairoli (KTM) a 25.4. Quarta posizione per lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 34.8, quinta per lo spagnolo Jorge Prado (KTM) a 44.7, sesta per il britannico Ben Watson (Yamaha) a 45.7, settima per l’olandese Glenn Coldenhoff (Yamaha) a 54.6, ottava per il danese Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) a 56.6, quindi nona per il tedesco Henry Jacobi (Honda) a 59.3, mentre completa la top10 il belga Jeremy Van Horebeek (Beta) a un minuto. Chiude 13° Alessandro Lupino (KTM) a 1:13, quindi diciottesimo Alberto Forato (Gas Gas) a 1:28. Non va oltre la 22a posizione David Philippaerts (Yamaha) ad un giro di distacco.

A questo punto, Gara-2 che scatterà alle ore 16.10, andrà a definire in maniera migliore chi chiuderà la seconda tappa del trittico trentino in vetta alla classifica della MXGP.

LA GARA

Alla partenza lo scatto migliore è di Prado, con Gasjer e Cairoli in scia, ma la sorpresa è Herlings al tappeto! L’olandese, infatti, cade da solo e viene anche travolto da due colleghi e non riesce a ripartire con la moto danneggiata. Il GP di Pietramurata si apre subito con una notizia shock. Al comando Gajser non si distrae e infila subito Prado, quindi terzo Febvre, poi Seewer e Cairoli.

Dopo 10 minuti di gara, Gajser mantiene il comando delle operazioni con Febvre che spinge ma rimane a 1.6 secondi, quindi terzo Prado a 6.1 secondi, mentre Cairoli passa Seewer e si mette a caccia dello spagnolo con un distacco di 1.3. La rincorsa del siciliano prosegue e, a 16 minuti dalla fine, supera Prado per salire in terza posizione.

A 10 giri di lancette dalla bandiera a scacchi, Gajser allunga in maniera inesorabile su Febvre, con un vantaggio di quasi 6 secondi, mentre Cairoli è saldamente al terzo posto, provando a ricucire il gap di 4.3 dal francese. Il nove volte campione del mondo capisce subito che l’obiettivo è impossibile, dato che Febvre si mette a girare su tempi pazzeschi ed è lui ad avvicinarsi a Gajser in maniera sensibile. Il portacolori della Kawasaki si porta addirittura negli scarichi dello sloveno e prova l’attacco. Il sorpasso avviene a 50 secondi dalla fine, ma Gajser risponde dopo poche curve in un duello davvero mozzafiato. Quando si arriva ai 2 giri dalla conclusione Febvre riesce a superare nuovamente Gajser ma, questa volta, non dà modo al rivale di rispondere, andando a centrare una vittoria di manche davvero pesantissima.

LA CLASSIFICA DI GARA-1 GP PIETRAMURATA 2021 – MXGP

1 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:48.910 20 0:00.000 0:00.000 1:42.249 13 54.573

2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:49.918 20 0:01.008 0:01.008 1:42.822 5 54.269

3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:14.398 20 0:25.488 0:24.480 1:42.940 8 54.206

4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:23.717 20 0:34.807 0:09.319 1:43.748 7 53.784

5 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:33.690 20 0:44.780 0:09.973 1:43.942 6 53.684

6 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:34.639 20 0:45.729 0:00.949 1:44.613 5 53.339

7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:43.557 20 0:54.647 0:08.918 1:45.141 5 53.072

8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:45.571 20 0:56.661 0:02.014 1:45.145 17 53.07

9 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 35:48.290 20 0:59.380 0:02.719 1:45.703 4 52.789

10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 35:49.070 20 1:00.160 0:00.780 1:45.811 19 52.736

11 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 35:52.145 20 1:03.235 0:03.075 1:44.831 14 53.229

12 109 Wright, Dylan CAN CMA Honda 35:59.326 20 1:10.416 0:07.181 1:44.943 8 53.172

13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 36:02.646 20 1:13.736 0:03.320 1:45.928 8 52.677

14 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 36:03.842 20 1:14.932 0:01.196 1:45.851 7 52.716

15 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:05.387 20 1:16.477 0:01.545 1:45.664 10 52.809

16 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 36:09.245 20 1:20.335 0:03.858 1:45.424 9 52.929

17 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 36:10.871 20 1:21.961 0:01.626 1:45.184 9 53.05

18 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 36:17.006 20 1:28.096 0:06.135 1:46.515 10 52.387

19 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 36:20.599 20 1:31.689 0:03.593 1:46.976 18 52.161

20 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 36:21.735 20 1:32.825 0:01.136 1:46.787 19 52.254

21 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 36:26.295 20 1:37.385 0:04.560 1:46.285 10 52.5

22 15 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 34:56.664 19 1 lap 1 lap 1:47.182 14 52.061

23 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 34:58.644 19 1 lap 0:01.980 1:47.115 6 52.094

24 147 Sihvonen, Miro FIN SML Honda 35:38.050 18 2 laps 1 lap 1:48.577 4 51.392

25 79 Hoarau, Timothée FRA FFM Kawasaki 37:03.093 18 2 laps 1:25.043 1:55.206 4 48.435

26 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 27:40.188 15 5 laps 3 laps 1:47.193 9 52.056

27 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 25:45.462 14 6 laps 1 lap 1:46.678 12 52.307

28 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 24:14.726 13 7 laps 1 lap 1:46.103 7 52.59

29 667 Nordström Graaf, Anton SWE SVEMO Yamaha 16:47.843 9 11 laps 4 laps 1:47.855 4 51.736

30 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 16:50.333 9 11 laps 0:02.490 1:46.627 2 52.332

31 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 2:02.197 1 19 laps 8 laps 1:48.994 1 51.195

32 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 0:00.000 0 20 laps 1 lap 0:00.000 0

Foto: LPS Nderim Kaceli