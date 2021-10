MXGP, GP Pietramurata 2021: prosegue il trittico trentino, Jeffrey Herlings vuole allungare

Tutto è pronto per il secondo capitolo del trittico di Pietramurata (Trento) valevole per il Mondiale MXGP 2021. Dopo la prima gara disputata domenica, e la tappa in programma domani, domenica si correrà anche il Gran Premio del Garda.

Per quanto riguarda la giornata di domani, invece, la denominazione sarà di Gran Premio di Pietramurata, sull’omonimo tracciato. Alle ore 13.15 e 16.10 vedremo di nuovo in azione i protagonisti della classe regina, per altre due manche di capitale importanza in ottica classifica generale.

Siamo reduci dalla prima gara sulla pista trentina con il dominio assoluto di Jeffrey Herlings. Il portacolori della KTM, infatti, ha centrato la doppietta e, soprattutto, si è messo in tasca 50 punti di pesantezza indicibile a quattro appuntamenti dalla fine del Mondiale MXGP 2021.

L’olandese, infatti, comanda la graduatoria generale con 555 punti, contro i 531 di Romain Febvre, allungando a +24 lunghezze ovvero, sostanzialmente, una manche intera. In terza posizione rimane Tim Gajser a quota 528, quindi a -27 punti, in un triello che ci accompagnerà fino all’ultima tappa di Mantova. In quarta posizione ormai staccato di 98 punti troviamo Jorge Prado, mentre il nostro Tony Cairoli è rimasto fermo a quota 419.

