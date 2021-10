MXGP, GP Germania 2021: Jorge Prado beffa Jeffrey Herlings, poi i due si scontrano dopo il traguardo! 5° Cairoli

Uno stoico Jorge Prado (KTM) tiene duro all’assalto di Jeffrey Herlings (KTM) e si aggiudica Gara-1 del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale MXGP 2021. Sul tracciato di Teutschenthal il giovane spagnolo coglie un successo di grande importanza per il suo campionato, ma chiude la sua prima manche in maniera incredibile. Jorge Prado e Jeffrey Herlings, infatti, si scontrano subito dopo la linea del traguardo, finendo rovinosamente a terra. L’iberico ha la peggio ed esce addirittura in barella. Vedremo, quindi, se sarà in grado di scendere in pista in Gara-2 alle ore 16.10.

Jorge Prado, come detto, precede per appena 143 millesimi il leader della classifica generale, mentre al terzo posto conclude Tim Gajser (Honda) a 4.2. Quarto il francese Romain Febvre (Kawasaki) a 8.8, davanti al nostro Tony Cairoli (KTM) che, dopo una partenza spettacolare, ha commesso qualche errore di troppo, chiudendo a 26.0 dalla vetta. Sesta posizione per il lettone Pauls Jonass (Gas Gas) a 28.6, settima per l’olandese Glenn Coldenhoff (Yamaha) a 31.3, quindi nono lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 31.9, infine chiude la top10 il belga Jeremy Van Horebeek (Bet) a 41.0. Si ferma al 14° posto il nostro Alberto Forato (Gas Gas) a 58.3, quindi venticinquesimo Morgan Lesiardo (Honda) ad un giro di distacco, mentre si ritira Alessandro Lupino (KTM).

A questo punto la classifica generale vede al comando Jeffrey Herlings con 393 punti contro i 390 di Tim Gajser ed i 385 di Romain Febvre. Quarto Jorge Prado a 384, mentre Tony Cairoli è quinto a 342.

ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP GERMANIA 2021 – MXGP

1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:52.361 18 0:00.000 0:00.000 1:50.022 3 52.026

2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:52.504 18 0:00.143 0:00.143 1:51.823 3 51.188

3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:56.589 18 0:04.228 0:04.085 1:51.597 4 51.292

4 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:01.218 18 0:08.857 0:04.629 1:52.495 4 50.882

5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:18.373 18 0:26.012 0:17.155 1:52.459 4 50.899

6 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 35:20.976 18 0:28.615 0:02.603 1:53.741 4 50.325

7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:23.683 18 0:31.322 0:02.707 1:53.581 5 50.396

8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:24.313 18 0:31.952 0:00.630 1:53.794 5 50.301

9 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 35:32.405 18 0:40.044 0:08.092 1:53.910 5 50.25

10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 35:33.403 18 0:41.042 0:00.998 1:54.020 5 50.202

11 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 35:34.466 18 0:42.105 0:01.063 1:54.139 7 50.149

12 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:38.998 18 0:46.637 0:04.532 1:54.145 3 50.147

13 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:44.484 18 0:52.123 0:05.486 1:54.553 5 49.968

14 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 35:50.671 18 0:58.310 0:06.187 1:54.011 6 50.206

15 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 36:04.594 18 1:12.233 0:13.923 1:55.228 5 49.675

16 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 36:09.502 18 1:17.141 0:04.908 1:55.511 11 49.554

17 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 36:14.742 18 1:22.381 0:05.240 1:55.658 10 49.491

18 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:19.126 18 1:26.765 0:04.384 1:55.753 4 49.45

19 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:20.347 18 1:27.986 0:01.221 1:55.028 4 49.762

20 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 36:22.986 18 1:30.625 0:02.639 1:55.129 6 49.718

21 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 36:27.295 18 1:34.934 0:04.309 1:55.550 7 49.537

22 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:29.567 18 1:37.206 0:02.272 1:56.548 5 49.113

23 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 36:35.759 18 1:43.398 0:06.192 1:56.358 6 49.193

24 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 36:43.375 18 1:51.014 0:07.616 1:56.586 8 49.097

25 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Honda 34:57.429 17 1 lap 1 lap 1:57.599 5 48.674

26 66 Koch, Tim GER DMSB Husqvarna 35:02.936 17 1 lap 0:05.507 1:58.217 8 48.419

27 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 35:09.062 17 1 lap 0:06.126 1:58.328 11 48.374

28 37 Krestinov, Gert EST EMF Honda 35:12.015 17 1 lap 0:02.953 1:58.805 11 48.18

29 520 Clochet, Jimmy FRA FFM Beta 28:14.222 13 5 laps 4 laps 2:01.536 3 47.097

30 147 Sihvonen, Miro FIN SML Honda 24:48.420 12 6 laps 1 lap 1:57.807 2 48.588

31 667 Nordström Graaf, Anton SWE SVEMO Yamaha 17:07.932 8 10 laps 4 laps 1:59.275 5 47.99

32 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 8:32.796 4 14 laps 4 laps 1:54.416 3 50.028

33 108 Ekerold, Stefan GER DMSB Husqvarna 7:02.668 3 15 laps 1 lap 1:58.846 2 48.163

34 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 4:51.340 2 16 laps 1 lap 1:56.986 1 48.929

35 262 Stender, Mike GER DMSB Yamaha 0:56.896 0 18 laps 2 laps 0:00.000 0

36 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 0:57.951 0 18 laps 0:01.055 0:00.000 0

Foto: LPS Davide Messora