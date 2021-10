MX2, Rene Hofer si aggiudica il GP di Pietramurata, Maxime Renaux sempre più vicino al titolo iridato

Rene Hofer (KTM) vince Gara-2 e fa suo il Gran Premio di Pietramurata, appuntamento del Mondiale MX2 2021. Sull’omonimo tracciato trentino, l’austriaco chiude al quarto posto la prima manche, vinta da Tom Vialle, quindi approfitta della caduta del francese in avvio di Gara-2 per centrare il suo primo successo nella categoria.

Con i risultati maturati nella seconda prova del trittico di Pietramurata (si concluderà domenica con il Gran Premo del Garda) Maxime Renaux scappa in classifica generale a quota 595 punti contro i 508 di Jago Geerts. A sei manche dal termine, manca solamente il conforto della matematica per il francese della Yamaha.

In Gara-1 è arrivato il successo di Tom Vialle (KTM) con un vantaggio di 3.1 secondi su Jago Geerts (Yamaha) e 21.3 su Ruben Fernandez (Honda). Quarta posizione per l’austriaco Rene Hofer (KTM) a 34.0, quinta per lo svedese Isak Gifting (Gas Gas) a 47.6, sesta per l’australiano Todd Wilson (Kawasaki) a 52.3. Settima posizione per Maxime Renaux a 56.8, ottava per l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) a 1:09, nona il tedesco Simon Laengenfelder (Gas Gas) a 1:13, mentre completa la top10 il danese Mikkel Haarup (Kawasaki) a 1:14.

Chiude 11° il nostro Mattia Guadagnini (KTM) a 1:16, quindi 13° Gianluca Facchetti (KTM) a 1:22, 14° Giuseppe Tropepe (Husqvarna) a 1:31, mentre è 20° Filippo Zonta (Honda) a un giro. 24a posizione per Emanuele Alberio (Husqvarna) a un giro, 31° Andrea Adamo (Gas Gas) a 16 giri.

Gara-2, invece, vede il successo di Rene Hofer (alla prima vittoria di manche in carriera) che precede il nostro Mattia Guadagnini per 3.7 secondi mentre chiude al terzo posto Jed Beaton a 6.9. Quarta posizione per Maxime Renaux a 15.2, quinta per Ruben Fernandez a 19.6 sesta per Simon Laengenfelder a 27.8, settima per Jago Geerts a 26.5, ottava per Andrea Adamo a 37.6. nona per il francese Thibault Benistant (Yamaha) a 42.1 quindi decimo Mikkerl Haarup a 44.1.

Si ferma in 13a posizione Gianluca Facchetti a 1:09, quindi 15° Emilio Scuteri a 1:11, 24° Emanuele Alberio a un giro con Giuseppe Tropepe 30° a 9 giri. Ultimo Tom Vialle, subito out.

