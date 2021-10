L’appuntamento è fissato per oggi, mercoledì 27 ottobre. Lorenzo Musetti torna in scena nel primo turno dell’ATP500 di Vienna (Austria). Sul veloce indoor austriaco sarà un giorno speciale perché tanti azzurri saranno protagonisti. Oltre al giovane toscano, particolari attenzioni le meriteranno Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Ne vedremo delle belle.

Musetti è atteso a un confronto complicato contro il francese Gael Monfils. Non ci sono precedenti tra i due, ma ci si aspetta un match molto spettacolare tra due tennisti che sanno far divertire il pubblico. Lorenzo è apparso in ripresa dopo un periodo molto difficile: la vittoria ad Anversa nel primo round contro Gianluca Mager e la sconfitta onorevole contro Sinner (vincitore poi del torneo) hanno dato un po’ di fiducia al nostro portacolori che si augura di ben figurare al cospetto del transalpino.

Il match tra Lorenzo Musetti e Gael Monfils, valido per il primo turno dell’ATP500 di Vienna, sarà il secondo incontro previsto sul campo centrale (inizio del programma alle ore 14.00). La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205) e Supertennis, in diretta streaming su SkyGo, NOW e su supertennis.tv, in DIRETTA LIVE testuale su OA Sport.

MUSETTI-MONFILS, ATP VIENNA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE:

2°incontro sul Centrale (inizio programma dalle 14.00) Lorenzo Musetti vs Gael Monfils

In precedenza, dalle ore 14.00 sempre sul Campo Centrale, ci sarà la sfida tra Jannik Sinner e Reilly Opelka. A seguire il match del carrarino, assisteremo a Andy Murray-Carlos Alcaraz e a Matteo Berrettini-Nikoloz Basilashvili.

MUSETTI-MONFILS: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205).

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e NOW.

Diretta streaming gratis su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

