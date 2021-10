MotoGP, risultati e classifica FP3 GP Misano: Zarco avanti a tutti, fuori dai 10 Quartararo e Bagnaia

Johann Zarco si impone come il migliore nella FP3 della MotoGp nel GP dell’Emilia-Romagna. Il rider francese della Ducati Pramac stampa il miglior tempo della sessione in 1’40.384, tenendosi alle spalle il compagno di squadra Jorge Martin per 87 millesimi; la prima fila virtuale viene completata sempre da una moto di Borgo Panigale, questa volta ufficiale, di Jack Miller (1’40.520).

Sorprendenti in negativo le prove dei primatisti del Mondiale, Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia. Il francese ha provato per lungo tempo su una gomma usata, chiudendo solo in quindicesima posizione e mancando per la prima volta la qualificazione diretta in Q2. Bagnaia invece viene escluso dai migliori 10 grazie alle prove degli specialisti della pioggia Petrucci e Marini.

Da sottolineare anche la prova di Franco Morbidelli, finalmente più vicino alla versione che abbiamo ammirato nel 2020. L’azzurro è settimo sulla Yamaha ufficiale, con il tempo di 1’40.942. Tredicesimo Michele Pirro, ventiduesimo Andrea Dovizioso, ventitreesimo Valentino Rossi mentre è ultimo, senza girare, Lorenzo Savadori, a causa di una caduta.

GP EMILIA-ROMAGNA 2021, I RISULTATI DELLE FP3

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 298.3 1’40.384

2 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 298.3 1’40.471 0.087 / 0.087

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 296.7 1’40.520 0.136 / 0.049

4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 290.3 1’40.832 0.448 / 0.312

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.8 1’40.855 0.471 / 0.023

6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 292.6 1’40.925 0.541 / 0.070

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 286.4 1’40.942 0.558 / 0.017

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 294.2 1’40.964 0.580 / 0.022

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 288.7 1’40.967 0.583 / 0.003

10 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 291.8 1’40.985 0.601 / 0.018

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 295.8 1’41.121 0.737 / 0.136

12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.3 1’41.129 0.745 / 0.008

13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 289.5 1’41.168 0.784 / 0.039

14 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 288.7 1’41.236 0.852 / 0.068

15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.7 1’41.275 0.891 / 0.039

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.5 1’41.485 1.101 / 0.210

17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1’41.538 1.154 / 0.053

18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 291.1 1’41.791 1.407 / 0.253

19 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 291.8 1’41.876 1.492 / 0.085

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 292.6 1’41.888 1.504 / 0.012

21 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’42.023 1.639 / 0.135

22 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.9 1’42.251 1.867 / 0.228

23 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.0 1’42.601 2.217 / 0.350

32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia

Foto: MotoGp.com Press