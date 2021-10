MotoGP oggi, GP Emilia Romagna 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi domenica 24 agosto si disputa il GP di Emilia Romagna 2021, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Misano. Si preannuncia una grande battaglia per la vittoria e per salire sul podio in questo secondo appuntamento sul circuito intitolato alla memoria di Marco Simoncelli. I centauri potrebbero fare i conti con il maltempo, visto che le previsioni della vigilia sono molto ballerine e non escludono il rischio pioggia, già vista tra venerdì e sabato.

Francesco Bagnaia scatterà dalla pole position e sogna la vittoria di lusso. Il centauro della Ducati vuole vincere, sfruttare le criticità di Fabio Quartararo (il leader del campionato è 13mo con la Yamaha) e provare a tenere aperto il discorso per la vittoria del campionato. Attenzione anche a Luca Marini e Franco Morbidelli, poiché possono essere competitivi. Ultima passerella casalinga per Valentino Rossi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming del GP di Emilia Romagna 2021, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Prevista la differita tv su TV8 delle gare di tutte le classi a partire dalle ore 14.05.

GP EMILIA ROMAGNA MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 24 OTTOBRE:

09.00-09.20 Moto3, warm-up

09.30-09.50 Moto2, warm-up

10.00-10.20 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP EMILIA-ROMAGNA MOTOGP: COME VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208) e SkySport 4K (canale 213).

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta streaming su Sky Go, su DAZN e su Now TV.

Gare di tutte le classi in differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite): Moto3 alle ore 14.05, Moto2 alle ore 15.25, MotoGP alle ore 17.00.

Gare di tutte le classi in differita streaming su tv8.it: Moto3 alle ore 14.05, Moto2 alle ore 15.25, MotoGP alle ore 17.00.

Warm-up e gare di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse