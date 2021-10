MotoGP oggi, GP Americhe 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Ad Austin è tutto pronto per il Gran Premio delle Americhe, gara dal nome particolarmente significativo proprio perché rappresenterà il ritorno del Motomondiale nel continente americano per la prima volta dallo scoppio della pandemia di Covid-19. L’ultima volta che si corse oltreoceano fu il 14 aprile 2019, sempre su questo tracciato. Nel 2020 fu impossibile attraversare l’Atlantico, mentre in questo 2021 l’autodromo texano può finalmente ospitare la gara, nonostante il rinvio patito in primavera.

Venendo alla stretta attualità, abbiamo tre Campioni del Mondo in pectore. Fabio Quartararo, Remy Gardner e Pedro Acosta comandano le graduatorie iridate rispettivamente di MotoGP, Moto2 e Moto3 con relativo agio sugli inseguitori. Ci sono però due italiani che vogliono provare a fare il miracolo, ovvero a riaprire un campionato apparentemente chiuso. Parliamo, ovviamente, di Francesco Bagnaia nella classe regina e Dennis Foggia in quella iniziale. Quale sarà il loro feeling con Austin? Per scoprirlo basterà seguire le odierne prove libere in TV. Come?

PROGRAMMA 1 OTTOBRE – GP AMERICHE 2021

ORARI ITALIANI

16.00-16.40 Moto3, prove libere 1

16.55-17.40 MotoGP, prove libere 1

17.55-18.35 Moto2, prove libere 1

20.15-20.55 Moto3, prove libere 2

21.10-21.55 MotoGP, prove libere 2

22.10-22.50 Moto2, prove libere 2

VENERDI’ GP AMERICHE 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno di prove libere di tutte le classi. Inoltre la FP1 di MotoGP e di Moto3 sarà proposta anche su Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS IN CHIARO – Su TV8 non è prevista alcuna copertura gratis e in chiaro delle prove libere del venerdì.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA SKY SPORT

Venerdì 1 ottobre

Ore 15.55: prove libere 1 Moto3

Ore 16.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 17.50: prove libere 1 Moto2

Ore 18.50: Paddock Live

Ore 19.00: Replica prove libere 1 MotoGP

Ore 20.00: Paddock Live

Ore 20.10: prove libere 2 Moto3

Ore 21.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 22.05: prove libere 2 Moto2

Ore 23.05: Paddock Live

Ore 23.15: Paddock Live Show

Ore 23.45: Talent Time

PROGRAMMA TV8

Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne.

