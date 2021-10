MotoGP, GP Emilia Romagna: Vinales torna in pista, Savadori presente come wild card

Maverick Vinales si prepara a tornare nel Motomondiale questo week-end in occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo atto della stagione. Il pilota iberico non è l’unico ritorno nel box dell’Aprilia, formazione che ha annunciato la presenza come wild card di Lorenzo Savadori.

Lo spagnolo, lo ricordiamo, ha saltato l’appuntamento di Austin (Texas/USA) in seguito alla scomparsa in quel di Jerez de la Frontera del cucino Dean Berta Vinales, morto durante la gara della Supersport 300.

L’ex alfiere della Yamaha ha commentato alla propria formazione: “Tornare in gara a Misano per me è speciale, qui ho provato per la prima volta la RS-GP ed è iniziata la mia storia con Aprilia. Le temperature saranno più basse rispetto a settembre, un fattore che voglio sfruttare perché dovrebbe permettermi di usare una mescola più morbida all’anteriore. Non vedo l’ora di tornare in sella per continuare la nostra crescita”.

Rivedremo in attività anche Lorenzo Savadori, infortunato in Austria (Spielberg) e rimpiazzato da Aragon da Vinales. Il nostro connazionale ha dichiarato: “Ho tantissima voglia di tornare in moto a gareggiare. Non posso dire di essere ancora al 100%, ma la situazione è decisamente migliorata, il pubblico di casa sicuramente mi darà ulteriore motivazione. Abbiamo tanto su cui lavorare, le condizioni saranno insolite rispetto a quanto siamo abituati”.

