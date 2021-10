MotoGP, Francesco Bagnaia: obiettivo Mondiale rinviato al 2022. Ma l’Italia ha trovato un pilota da titolo

52 punti a tre gare dalla fine sono davvero troppi. Francesco Bagnaia deve guardare al prossimo Mondiale di MotoGP per i suoi sogni di gloria. La gara di Austin, in Texas, ha sorriso al francese della Yamaha Fabio Quartararo che, con una prestazione di grande rilievo e molto costante, ha portato la sua M1 in seconda posizione immediatamente alle spalle di un Marc Marquez tornato a graffiare in uno dei suoi feudi.

Per Pecco un terzo posto che, viste tutte le difficoltà emerse nelle libere nonostante la pole-position, è il massimo che si potesse ottenere con il proprio pacchetto. La situazione ai nastri di partenza del weekend americano, nella lotta iridata, era già complicata e chiaramente il risultato dopo la corsa ha letteralmente consegnato su un piatto d’argento il titolo al transalpino.

Resta però l’evidenza di un pilota (Bagnaia) che nel corso del 2021 è maturato con la moto e il suo team. Le due vittorie consecutive ad Aragon e a Misano e le tre pole-position in fila erano riscontri che non si vedevano dai tempi del Valentino Rossi mondiale. Pertanto, se l’Italia non potrà fregiarsi del titolo nella classe regina quest’anno, la sensazione è che dando seguito a questa tendenza ci siano buone chance per farlo nel 2022.

Certo, nessuno ha la palla di vetro e può prevedere il futuro. Tuttavia, l’impressione è che il modus operandi di Ducati sia quello giusto, visti i chiari miglioramenti fatti in termini di guidabilità. Lo step da parte del pilota c’è stato e a questo punto non si può che dar seguito all’ascesa e a concretizzare nel più breve tempo possibile il tutto. Certo, bisognerà vedere che Marquez ci sarà l’anno venturo e come la Yamaha saprà supportare Quartararo, ma si può pensare che in prospettiva le carte migliori le abbia Pecco. Vedremo…

Foto: LaPresse