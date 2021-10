Fabio Quartararo ha messo una seria ipoteca sulla conquista del Mondiale MotoGP. Il francese ha concluso al secondo posto sul GP delle Americhe, andato in scena oggi sul circuito di Austin, precedendo il suo avversario diretto Francesco Bagnaia (terzo in terra statunitense). Il transalpino ha così allungato in vantaggio alla classifica generale e ora vanta 52 punti di vantaggio sull’alfiere della Ducati: si tratta di un bel margine di sicurezza quando mancano soltanto tre Gran Premi al termine della stagione.

Il centauro della Yamaha è ormai lanciatissimo verso la conquista del primo titolo iridato della sua carriera, potrà amministrare tra Misano, Portimao e Valencia nelle prossime settimane. Fabio Quartararo ha palesato tutta la sua soddisfazione per il risultato odierno: “È ancora più bello che una vittoria. Mi sento molto bene. Fisicamente è stato difficile, ma è davvero bellissimo vedere questo risultato e stare davanti a Bagnaia. Sono contento per avere incrementato il mio vantaggio in campionato”.

Il francese ha proseguito ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Io ho fatto di tutto per rimanere con Marquez perché dietro avevo un bel gruppo, ho fatto il mio massimo e abbiamo fatto un bel lavoro. Nei primi dieci giri ero al limite, poi è stato un po’ più semplice. Mi sento in controllo con la moto, con me stesso. Prima di iniziare mal di testa e mal di pancia, ma con questo secondo posto è andato tutto via. Il nostro punto forte è la staccata, di punti deboli ne abbiamo tanti“.

Foto: MotoGP.com Press