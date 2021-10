Veneto Classic 2021 oggi: orari, tv, percorso, programma, startlist, favoriti

È l’ultima corsa del calendario italiano in questa stagione, una gara nuova, alla prima apparizione: va in scena oggi la Veneto Classic. Andiamo a scoprire nel dettaglio orari, programmazione tv, percorso, startlist e favoriti.

PROGRAMMA VENETO CLASSIC 2021

Domenica 17 ottobre 2021

Partenza ore 12

Diretta TV: Rai Sport (14-15.55) e Rai 2 (15.55-17.15).

Diretta Live testuale: OA Sport, a partire dalle 12.

PERCORSO VENETO CLASSIC 2021

La nuova classica, con un tracciato di 208 km, porterà i corridori da Venezia a Bassano del Grappa. Come si evince dall’altimetria di seguito, la parte iniziale è quella meno ricca di insidie: percorso pianeggiante sino al km 50, in cui i partecipanti dovranno affrontare il Muro di Ca’ del Poggio, il primo ostacolo: 140 m di dislivello, pendenza media del 12.7%, massima pari al 19%.

Dopo il Muro i corridori continueranno un percorso perlopiù pianeggiante, privo di asperità, passando per la provincia di Belluno e per centri importanti come Pedeguarda, Valdobbiadene e Borgo Eger, per poi arrivare per la prima volta a Bassano del Grappa.

Da qui iniziano i momenti critici, con la gara che entrerà nel vivo al km 130 con la salita de La Rosina: lunga quasi 2 km, 142 m di dislivello e 7,4% di pendenza media, salita ostica che i corridori dovranno affrontare ben quattro volte in questa seconda parte del tracciato.

Ad intervallare la ripetizione delle salite de La Rosina ci sarà un’altra salita, ripetuta solo due volte, La Tisa, ai km 150 e 160: 173 m di altura con una pendenza media del 9%. Trovandosi al termine del percorso, insieme a La Rosina e allo strappo di Contrà Soarda, sarà decisiva per le sorti della gara, che terminerà con l’arrivo a Bassano del Grappa.

FAVORITI VENETO CLASSIC 2021

Tra i corridori in lista, il più quotato sembra essere il kazako dell’Astana Alexey Lutsenko, arrivato a questo finale di stagione in splendida condizione, imponendosi alla Coppa Agostoni della settimana scorsa e alla Serenissima Gravel con uno straordinario attacco in solitaria di quasi 100 km. Il suo principale avversario potrebbe essere Matteo Trentin, beffato in volata proprio dal kazako alla Agostoni e poi da Xandro Meurisse al Giro del Veneto. Il Team UAE si presenta a questa corsa con molte frecce al proprio arco, oltre a Trentin infatti potranno contare su Alessandro Covi, apparso molto brillante in tutte gli eventi del finale di stagione, che potrebbe provare ad attaccare sugli strappi negli ultimi chilometri di corsa.Non ha nascosto le sue ambizioni di vittoria anche Andrea Pasqualon (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), deciso ad imporsi sulle strade di casa, con l’arrivo proprio nella sua città natia, Bassano del Grappa.

STARTLIST VENETO CLASSIC 2021

Italia

1 DAINESE Alberto

2 PICCOLO Andrea

3 COLLEONI Kevin

4 MOZZATO Luca

5 PEZZO ROSOLA Kevin

6 RAIMONDI Alex

7 BOTTA Davide

Androni-Sidermec

11 BAIS Mattia

12 MARCHIORI Leonardo

13 VENCHIARUTTI Nicola

14 –

15 SEPULVEDA Eduardo

16 –

17 RESTREPO Valencia Jhonatan

M.G. K-Vis

21 DI FELICE Francesco

22 DI GUGLIELMO Fabio

23 MARTINELLI Edoardo

24 CORTESE Jacopo

25 CAROLLO Francesco

26 SALVIETTI Niccolò

27 GHISLANZONI Andrea

Amore&Vita

31 TIZZA Marco

32 APOLLONIO Davide

33 CASSARA Giacomo

34 BENEDETTI Mattia

35 PIRAZZI Stefano

36 TOTO Paolo

37 ZUBAR Vladyslav

Astana-PremierTech

41 BATTISTELLA Samuele

42 BOARO Manuele

43 CONTRERAS Rodrigo

44 FELLINE Fabio

45 LUTSENKO Alexey

46 MARTINELLI Davide

Bardiani-CSF-Faizané

51 BATTAGLIN Enrico

52 CARBONI Giovanni

53 FIORELLI Filippo

54 GABBURO Davide

55 GAROSIO Andrea

56 ZANONCELLO Enrico

57 ZOCCARATO Samuele

Beltrami TSA Tre Colli

61 DE PRETTO Davide

62 GRENDENE Marco

63 MILESI Lorenzo

64 PARISINI Nicolò

65 CRESCIOLI Giosué

66 PESENTI Thomas

67 FREDDI Matteo

Cofidis

71 MARTIN Guillaume

72 BARCELO ARAGON Fernando

73 CHAMPION Thomas

74 HAAS Nathan

75 ROCHAS Remi

76 VIVIANI Attilio

77 TOUMIRE Hugo

Eolo-Kometa

81 ALBANESE Vincenzo

82 BAIS Davide

83 FETTER Erik

84 GAVAZZI Francesco

85 FORTUNATO Lorenzo

86 RIVI Samuele

87 WACKERMANN Luca

Gazprom-Rusvelo

91 CANOLA Marco

92 VELASCO Simone

93 SCARONI Christian

94 KOCHETKOV Pavel

95 STRAKHOV Dmitry

96 RIKUNOV Petr

97 ROVNY Ivan

General Store Essegibi F.lli Curia

101 LUCCA RICCARDO

102 BASEGGIO MATTEO

103 TOSIN RICCARDO

104 POZZA ETTORE

105 VISINTAINER LORENZO

106 CARPENE SAMUELE

107 MENEGOTTO JACOPO

HRINKOW ADVARICS CYCLEANG

111 LODERER TIMON

112 PAJEK LUKA

113 KONCZER MICHAEL

114 RAPP JONAS

115 KEPPLINGER RAINER

116 KOLB STEFAN

117 HAMMERSCHMID MARVIN

INTERMARCHE-WANTY-GOBERT

121 BAKELANTS JAN

122 VAN DER HOORN TACO

123 EIKING ODD CHRISTIAN

124 PASQUALON ANDREA

125 PETILLI SIMONE

126 ROTA LORENZO

127 DAEMEN STIJN

QHUBEKA

131 GUASCO MATTIA

132 COATI LUCA

133 PUPPIO ANTONIO

134 BONALDO KEVIN

135 ABREHA NEGASI HAYLU

136 VACEK KAREL

137 SUNDERLAND DYLAN

UAE TEAM EMIRATES

141 BYSTROM SVEN ERIK

142 COVI ALESSANDRO

143 FORMOLO DAVIDE

144 HIRSHI MARC

145 RIABUSHENKO ALEKSANDR

146 TRENTIN MATTEO

147 ULISSI DIEGO

VINI ZABU’

151 ORRICO DAVIDE

152 PEARSON DANIEL

153 FRAPPORTI MARCO

154 BEVILACQUA SIMONE

155 ZARDINI EDOARDO

156 BEVILACQUA MATTIA

157 STACCHIOTTI RICCARDO

WORK SERVICE MARCHIOL

161 BORTOLUZZI GIOVANNI

162 BURCHIO FEDERICO

163 COLOMBO RAUL

164 DI BENEDETTO STEFANO

165 GARAVAGLIA GIACOMO

166 PASE CHRISTIAN DANILO

167 ZANDRI FRANCESCO

ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR

171 ACCO ALESSIO

172 ZURLO MATTEO

173 FARESIN EDOARDO

174 VERZA RICCARDO

175 MASOTTO GIULIO

176 MORO MANLIO

177 TOLIO ALEX

