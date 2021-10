Superbike oggi, GP Argentina 2021: orari superpole race e gara-2, tv, programma, streaming Sky e TV8

Domenica potenzialmente decisiva al Circuito San Juan Villicum nella corsa al titolo tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea nel Mondiale Superbike 2021. Dopo la gara-1 di ieri sera, vinta dal turco della Yamaha davanti al rivale nord irlandese della Kawasaki, quest’oggi vanno in scena la Superpole Race e gara-2 del Gran Premio di Argentina 2021, dodicesimo e penultimo atto della stagione.

Razgatlioglu ha 29 punti di vantaggio su Rea quando restano ancora un massimo di 99 punti a disposizione da qui al termine del campionato (che si concluderà a fine novembre in Indonesia), quindi oggi potrebbe fare un passo avanti quasi definitivo verso il primo titolo mondiale in carriera con le derivate di serie.

La Superpole Race e gara-2 del GP di Argentina saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre TV8 manderà in onda in chiaro la diretta della seconda manche ed in leggera differita la prima gara di giornata. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

Di seguito la programmazione televisiva completa della domenica valevole per il GP Argentina 2021 per la Superbike:

PROGRAMMA GP ARGENTINA SUPERBIKE 2021

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP (canale 208)

Domenica 17 ottobre

ore 17.00, Superbike, Superpole Race, diretta

ore 18.30, Supersport, Gara 2, diretta

ore 20.00, Superbike, Gara 2, diretta

PROGRAMMAZIONE TV8

Domenica 17 ottobre

ore 19.00, Superbike, Superpole Race, differita

ore 20.00, Superbike, Gara 2, diretta

