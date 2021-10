Motocross oggi, GP Garda MXGP 2021: orari, tv, programma, streaming. Quando corre Tony Cairoli

Oggi, domenica 31 ottobre, ultima tappa del trittico di Pietramurata per il Mondiale 2021 di Motocross. Godremo, infatti, del GP del Garda, sedicesimo e terzultimo appuntamento stagionale del campionato. In MXGP fari puntati sulla lotta iridata che riguarderà Jeffrey Herlings, Romain Febvre e Tim Gajser, racchiusi in appena 3 punti.

L’olandese della KTM, nonostante un GP infrasettimanale poco fortunato per il ritiro in gara-1,è in vetta alla classifica con un punto di margine sul francese della Kawasaki e tre sullo sloveno della Honda. Questi tre piloti sono inevitabilmente tra i grandi favoriti per il successo di tappa, insieme al padrone di casa italiano Tony Cairoli.

Il siciliano, infatti, è stato il trionfatore dell’ultima tappa che si è tenuta su questo tracciato, terminando la prima manche in terza posizione e la seconda run in prima. Ecco che le attese per Tony, nonostante sia tagliato fuori dalla battaglia mondiale.

Di seguito il programma del GP e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP GARDA 2021 – MOTOCROSS

Domenica 31 ottobre

Ore 12.15 Gara-1 MX2

Ore 13.15 Gara-1 MXGP

Ore 15.10 Gara-2 MX2

Ore 16.10 Gara-2 MXGP

PROGRAMMA GP GARDA 2021 IN TV

La copertura televisiva del GP del Garda, round del Mondiale 2021 di Motocross, sarà affidata ad Eurosport2 e a RaiSport, live streaming sul canale RaiSportWeb2, SkyGo, NOW, Eurosport Player Discovery+ e DAZN.

Foto: Valerio Origo