Motocross MXGP, Jeffrey Herlings trionfa in gara-1 a Pietramurata, Tony Cairoli costretto al ritiro

Sempre Jeffrey Herlings. ‘L’olandese volante’ continua nel suo incedere e il Mondiale 2021 di MXGP di Motocross ha sempre più il suo marchio. In gara-1 dell’appuntamento di Pietramurata (GP del Trentino), il neerlandese ha imposto la sua legge precedendo di 2″146 lo svizzero della Yamaha Jeremy Seewer e il francese della Kawasaki Romain Febvre di 3″665.

Un successo in perfetto stile Herlings, imponendo un ritmo di grande rilievo e a cui gli avversari non hanno saputo porre rimedio. Febvre è stato costretto a inchinarsi, come anche il campione del mondo in carica Tim Gajser: lo sloveno della Honda ha terminato quarto a 4″234 non potendo ottenere nulla di meglio in questa prima manche.

A completare il quadro della top-10 troviamo l’olandese Glenn Coldenhoff su Yamaha a 41″383, il lettone Pauls Jonass su Husqvarna a 48″810, lo spagnolo della KTM Jorge Prado a 1’09″882, il francese Mathys Boisrame su Kawasaki a 1’10″696 e il migliore della truppa italiana Alessandro Lupino su KTM a 1’11″881.

Niente da fare per Tony Cairoli. Il siciliano, infatti, è stato costretto al ritiro nelle prima fasi della run-1 per un problema tecnico sulla sua KTM. Un vero peccato per il nostro portacolori che avrebbe desiderato regalare e regalarsi qualcosa di speciale. In classifica generale Herlings (530), leader del campionato, vede salire il proprio margine su Febvre a +17 punti, mentre Gajser ora è distanziato di 22 lunghezze.

CLASSIFICA GARA-1 GP TRENTINO 2021 MXGP

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:14.099 20 0:00.000 0:00.000 1:40.578 12 55.479

2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:16.245 20 0:02.146 0:02.146 1:41.181 6 55.149

3 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:17.764 20 0:03.665 0:01.519 1:40.986 7 55.255

4 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:18.333 20 0:04.234 0:00.569 1:41.135 6 55.174

5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 34:55.482 20 0:41.383 0:37.149 1:42.061 6 54.673

6 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 34:58.500 20 0:44.401 0:03.018 1:42.608 10 54.382

7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:02.909 20 0:48.810 0:04.409 1:42.351 6 54.518

8 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:23.981 20 1:09.882 0:21.072 1:41.992 4 54.71

9 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 35:24.795 20 1:10.696 0:00.814 1:43.743 9 53.787

10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 35:25.980 20 1:11.881 0:01.185 1:43.028 6 54.16

11 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 35:31.802 20 1:17.703 0:05.822 1:43.617 7 53.852

12 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 35:37.502 20 1:23.403 0:05.700 1:44.177 13 53.563

13 109 Wright, Dylan CAN CMA Honda 35:39.074 20 1:24.975 0:01.572 1:44.275 7 53.512

14 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 35:40.361 20 1:26.262 0:01.287 1:44.425 9 53.435

15 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:44.902 20 1:30.803 0:04.541 1:43.668 9 53.826

16 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 35:52.099 20 1:38.000 0:07.197 1:44.143 9 53.58

17 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 35:58.022 20 1:43.923 0:05.923 1:43.084 4 54.131

18 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 35:58.868 20 1:44.769 0:00.846 1:44.853 10 53.217

19 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:40.967 20 2:26.868 0:42.099 1:44.476 12 53.409

20 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 34:50.698 19 1 lap 1 lap 1:44.296 8 53.502

21 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 26:32.128 15 5 laps 4 laps 1:43.132 6 54.105

22 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 25:14.191 14 6 laps 1 lap 1:44.125 11 53.589

23 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 21:35.125 12 8 laps 2 laps 1:44.616 8 53.338

24 15 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 19:42.863 11 9 laps 1 lap 1:44.709 7 53.291

25 79 Hoarau, Timothée FRA FFM Kawasaki 15:43.471 8 12 laps 3 laps 1:52.112 4 49.772

26 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 12:33.112 7 13 laps 1 lap 1:43.339 4 53.997

27 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 11:15.427 6 14 laps 1 lap 1:44.934 6 53.176

28 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 11:24.642 6 14 laps 0:09.215 1:46.602 5 52.344

29 147 Sihvonen, Miro FIN SML Honda 7:36.887 4 16 laps 2 laps 1:47.325 4 51.992

30 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 7:41.428 4 16 laps 0:04.541 1:49.484 4 50.966

31 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 0:14.952 0 20 laps 4 laps 0:00.000 0

FOTOCATTAGNI