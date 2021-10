Motocross, GP Pietramurata 2021: programma, orari MX2 e MXGP, tv, streaming. Calendario completo

Pietramurata, centro di gravità permanente del Motocross. La stretta finale è arrivata e il tracciato italiano si proporrà per il secondo atto del trittico iridato, quartultimo round del Mondiale 2021.

Neanche il tempo dunque di respirare che i centauri sono chiamati a ritornare in sella per affrontare una nuova sfida. Il percorso riprende nella MXGP da uno Jeffrey Herlings scatenato. L’olandese è lanciatissimo verso il titolo mondiale, avendo ottenuto proprio in Trentino una doppietta nella domenica andata in archivio. Gara-1 e gara-2 sono state griffate dal suo marchio e per gli altri c’è stato poco da fare.

Nella classifica iridata, a seguire Herlings, troviamo il francese Romain Febvre a 24 punti e il campione del mondo in carica Tim Gajser a 27. Un vantaggio non enorme, ma importante dal punto di vista psicologico che potrà essere sfruttato dal neerlandese. Fuori dai giochi per il titolo, purtroppo, Antonio Cairoli. Tony, sfortunato protagonista nella prima uscita di Pietramurata con due ritiri, vorrà rifarsi per regalare qualcosa di speciale al pubblico italiano.

IN TV – Il Gran Premio di Pietramurata, prima tappa del trittico di Pietramurata, sarà trasmesso da Eurosport e Raisport che, a seconda del palinsesto, decideranno quali manche trasmettere live. In streaming, su Eurosport Player e RaiPlay, invece, la copertura sarà completa. Su OA Sport, come sempre, saranno garantite le DIRETTE LIVE scritte delle due manche della classe regina.

PROGRAMMA GP PIETRAMURATA 2021 – MOTOCROSS

Mercoledì 27 ottobre

Ore 12.15 Gara-1 MX2

Ore 13.15 Gara-1 MXGP

Ore 15.10 Gara-2 MX2

Ore 16.10 Gara-2 MXGP

Credit: Infront