Motocross, GP Garda MXGP 2021: Tony Cairoli punta ad un nuovo successo, sfida a tre per il titolo

Il “Ciclamino” di Pietramurata si appresta ad ospitare nuovamente questo weekend il Mondiale Motocross per il Gran Premio del Garda, valido come sedicesimo e terzultimo appuntamento stagionale del campionato per la MXGP. Nella classe regina fari puntati sulla splendida volata finale per il titolo tra Jeffrey Herlings, Romain Febvre e Tim Gajser, racchiusi in appena 3 punti.

L’olandese della KTM, nonostante un GP infrasettimanale da incubo a causa del ritiro in gara-1, ha la tabella rossa con una lunghezza di margine sul francese della Kawasaki e tre sullo sloveno della Honda. Questi tre piloti sono inevitabilmente tra i grandi favoriti per il successo di tappa, insieme al padrone di casa italiano Tony Cairoli.

Il 36enne siciliano, fresco vincitore del GP di Pietramurata con un terzo ed un primo posto di manche, punta in alto anche in vista dell’ultimo evento (dei 3) in programma ad Arco di Trento grazie ad uno stato di forma in crescita e ad un ottimo feeling con il tracciato trentino.

Se Tony dovesse trovare due ottime partenze, come avvenuto due giorni fa sulla stessa pista, avrebbe tutte le credenziali necessarie per salire sul podio e per giocarsi nuovamente un possibile (ma difficile) trionfo. Da non sottovalutare anche lo spagnolo Jorge Prado, specialista assoluto allo start ma attualmente in difficoltà dal punto di vista fisico sulla lunga distanza, oltre alle Yamaha dello svizzero Jeremy Seewer e dell’olandese Glenn Coldenhoff.

Foto: MXGP.com