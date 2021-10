Motocross, Gajser vince gara-2 del GP Garda, 5° Tony Cairoli. Febvre leader del Mondiale

Tim Gajser domina in lungo e in largo la seconda manche odierna ad Arco di Trento e resta pienamente in corsa per il titolo iridato, ma è lo svizzero Jeremy Seewer ad aggiudicarsi il successo overall nel Gran Premio del Garda 2021, terzultimo round stagionale del Mondiale Motocross per la classe MXGP.

Lo svizzero della Yamaha, dopo la splendida affermazione in gara-1, si è potuto accontentare della piazza d’onore in gara-2 con una bella rimonta per conquistare il primo GP della sua stagione (il secondo in carriera nella classe regina). Alle sue spalle sul podio di giornata anche Gajser (4° e 1°) e Romain Febvre (3° e 2°), che si prende anche la tabella rossa e diventa il nuovo leader del Mondiale in vista degli ultimi due appuntamenti di Mantova.

Febvre, quando mancano ancora quattro manche da disputare per un totale di 100 punti a disposizione, ha un minimo vantaggio di una lunghezza su Gajser e di tre su Jeffrey Herlings. L’olandese della KTM è indubbiamente il grande sconfitto di oggi a Pietramurata, ma nonostante due brutte cadute è stato in grado di limitare i danni tagliando il traguardo al quarto posto in gara-2 con una rimonta furiosa.

Buona prestazione e secondo quinto posto consecutivo odierno per il padrone di casa azzurro Tony Cairoli, che ha deciso di cedere la posizione al compagno di marca Herlings nel corso dell’ultimo giro per dargli una mano nella corsa al titolo mondiale. 6° sempre con la KTM Jorge Prado, in grandissima difficoltà fisica dopo aver centrato l’holeshot. Top10 overall di GP per il secondo degli italiani, Alessandro Lupino, che ha chiuso 13° la seconda manche.

CLASSIFICA GP GARDA 2021 GARA-2 MXGP

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:09.036 20 0:00.000 0:00.000 1:42.948 4 54.202

2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:14.997 20 0:05.961 0:05.961 1:43.817 7 53.748

3 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:27.099 20 0:18.063 0:12.102 1:43.912 9 53.699

4 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:41.529 20 0:32.493 0:14.430 1:43.291 4 54.022

5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:42.356 20 0:33.320 0:00.827 1:44.212 13 53.545

6 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:45.206 20 0:36.170 0:02.850 1:45.208 3 53.038

7 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:46.222 20 0:37.186 0:01.016 1:45.576 3 52.853

8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:49.724 20 0:40.688 0:03.502 1:45.206 4 53.039

9 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 35:51.540 20 0:42.504 0:01.816 1:45.379 4 52.952

10 109 Wright, Dylan CAN CMA Honda 35:52.868 20 0:43.832 0:01.328 1:45.508 8 52.887

11 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 35:55.250 20 0:46.214 0:02.382 1:45.584 7 52.849

12 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:57.922 20 0:48.886 0:02.672 1:45.485 4 52.899

13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 35:59.535 20 0:50.499 0:01.613 1:45.774 9 52.754

14 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 36:00.970 20 0:51.934 0:01.435 1:45.728 8 52.777

15 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 36:17.961 20 1:08.925 0:16.991 1:45.672 8 52.805

16 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:20.478 20 1:11.442 0:02.517 1:46.833 4 52.231

17 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 36:22.113 20 1:13.077 0:01.635 1:46.556 11 52.367

18 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 36:23.018 20 1:13.982 0:00.905 1:45.902 7 52.69

19 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:33.428 20 1:24.392 0:10.410 1:46.525 7 52.382

20 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:34.713 20 1:25.677 0:01.285 1:46.826 7 52.234

21 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 36:35.682 20 1:26.646 0:00.969 1:46.925 20 52.186

22 147 Sihvonen, Miro FIN SML Honda 35:33.822 19 1 lap 1 lap 1:48.662 7 51.352

23 667 Nordström Graaf, Anton SWE SVEMO Yamaha 35:45.685 19 1 lap 0:11.863 1:49.232 3 51.084

24 267 Bersanelli, Edoardo ITA FMI Yamaha 36:19.878 19 1 lap 0:34.193 1:49.979 4 50.737

25 333 Borz, Luca ITA FMI Honda 36:24.368 19 1 lap 0:04.490 1:50.558 4 50.471

26 644 Guarise, Ismaele ITA FMI Husqvarna 36:32.257 19 1 lap 0:07.889 1:49.792 8 50.823

27 79 Hoarau, Timothée FRA FFM Kawasaki 36:26.883 18 2 laps 1 lap 1:54.474 3 48.745

28 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 23:51.942 13 7 laps 5 laps 1:47.015 6 52.142

29 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 16:45.498 9 11 laps 4 laps 1:47.183 7 52.06

30 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 12:52.331 7 13 laps 2 laps 1:46.091 4 52.596

31 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 12:54.684 7 13 laps 0:02.353 1:46.075 7 52.604

32 15 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 9:30.678 5 15 laps 2 laps 1:49.624 2 50.901

CLASSIFICA OVERALL GP GARDA MXGP 2021

1 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 25 22 47 2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 18 25 43 3 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 22 20 42 4 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 20 18 38 5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 16 16 32 6 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 14 15 29 7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV YAM 15 13 28 8 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 11 14 25 9 109 Wright, Dylan CAN CMA HON 12 11 23 10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 13 8 21

