Sam Lowes ha firmato la pole-position del Gran Premio dell’Emilia Romagna, sedicesimo atto del Motomondiale 2021. Il portacolori di Marc VDS svetta nell’impianto di casa fermando il miglior tempo in Q2 in 1.36.510.

Il #22 del gruppo è stato semplicemente perfetto quest’oggi al termine di un turno condizionato da un tracciato non completamente asciutto. Secondo posto per lo spagnolo Jorge Navarro (Speed Up) davanti all’iberico Augusto Fernandez (KTM), rispettivamente a +54 ed a +234 dalla vetta.

Quinta piazza per Celestino Vietti (Sky), il migliore degli italiani. Giornata difficile, invece, per i due pretendenti per il titolo. Raul Fernandez (KTM) ha completato nono la Q2, mentre l’australiano Remy Gardner (KTM) ha chiuso il turno al 14° posto. L’australiano è il leader del Mondiale alla vigilia del terzo ed ultimo round italiano del 2021, una situazione che potrebbe cambiare dopo la competizione di domani.

Moto2, GP Emilia Romagna: gli highlights delle qualifiche





Foto: MotoGP Press