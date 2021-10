Moto2, risultati GP Emilia Romagna FP3: Arbolino e Bezzecchi guidano il gruppo sul bagnato

Ancora pioggia durante l’ultima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna, sedicesimo atto del Mondiale Moto2 2021. Tony Arbolino (Intact GP) è stato il migliore con soli 3 millesimi di vantaggio su Marco Bezzecchi (Sky).

Terzo crono per lo spagnolo Augusto Fernandez (Marc VDS), padrone della classifica combinata che non cambia rispetto alle FP2 viste le condizioni meteo. Quarta piazza per l’iberico Raul Fernandez (KTM), attardato di oltre 5 decimi dalla coppia italiana.

La Spagna è protagonista nella top 10 anche con Jorge Navarro (Speed Up) ed Aron Canet (Aspar), rispettivamente sesto e settimo alla vigilia delle qualifiche. L’indonesiano Somkiat Chantra (Honda Asia) è ottavo, mentre Celestino Vietti (Sky) chiude decimo alle spalle dell’iberico Hector Garzo (Flexbox HP40).

Augusto Fernandez, come già detto, ha il miglior tempo in 1.48.604 dopo le libere e passerà direttamente in Q2 insieme a Gardner, Viergie, Vietti, Lowes, Ogura, R. Fernandez, Luthi, Canet, Ramirez, Manzi, Aldeguer, Manzi e Canet. Appuntamento alle 15.10 per l’ultima qualifica italiana del 2021.

RISULTATI FP3 GP EMILIA ROMAGNA MOTO2

1 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 247.1 1’47.902

2 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.4 1’47.905 0.003 / 0.003

3 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 246.5 1’48.404 0.502 / 0.499

4 54 Fermín ALDEGUER SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 245.4 1’48.436 0.534 / 0.032

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 247.1 1’48.447 0.545 / 0.011

6 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 246.0 1’48.705 0.803 / 0.258

7 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 244.3 1’48.750 0.848 / 0.045

8 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 244.8 1’48.788 0.886 / 0.038

9 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 246.0 1’48.805 0.903 / 0.017

10 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 246.0 1’48.832 0.930 / 0.027

Foto: MotoGP Press