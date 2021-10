Moto2, Raul Fernandez brilla nella FP1 del GP delle Americhe 2021. 8° Arbolino, fuori dalla top10 Gardner

La prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe 2021 è andata in archivio ad Austin per la Moto2 con il miglior tempo del solito Raul Fernandez, che si candida così al ruolo di principale favorito per la pole position e soprattutto per la vittoria in gara.

Il fenomenale rookie spagnolo del Team Red Bull KTM Ajo, impegnato in un difficile inseguimento nel Mondiale sul compagno di squadra Remy Gardner (leader con 37 punti di margine su Raul), ha firmato la miglior prestazione assoluta in FP1 proprio all’ultimo giro in 2’13″589, sfruttando nel migliore dei modi il grip di un asfalto ormai quasi completamente asciutto al COTA.

Insegue a 197 millesimi il sorprendente olandese Bo Bendsneyder, che precede lo spagnolo Marcos Ramirez (a 0.211) ed il tedesco Marcel Schrotter (a 0.237). Distacchi superiori al mezzo secondo per tutti gli altri, a partire dalla quinta piazza di Augusto Fernandez davanti al britannico Jake Dixon, al padrone di casa americano Cameron Beaubier e al migliore degli italiani, Tony Arbolino.

Il rookie lombardo del Team Intact si è inserito in ottava posizione a 781 millesimi dalla testa, dimostrando un buon feeling con la pista texana su un asfalto leopardato. Completano la top10 il malese Hafizh Syarhin e lo spagnolo Aron Canet. Solo 11° l’australiano Remy Gardner, chiamato a salire di colpi nel prosieguo del weekend per difendersi dal tentativo di rimonta del giovane teammate nella generale. Da segnalare infine il 18° posto di un Marco Bezzecchi ormai quasi fuori dai giochi nella corsa per il titolo.

CLASSIFICA FP1 GP AMERICHE 2021 MOTO2

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 282.7 2’13.589

2 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 278.3 2’13.786 0.197 / 0.197

3 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 283.4 2’13.800 0.211 / 0.014

4 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 284.2 2’13.826 0.237 / 0.026

5 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 283.4 2’14.190 0.601 / 0.364

6 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 284.9 2’14.212 0.623 / 0.022

7 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 285.7 2’14.338 0.749 / 0.126

8 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 286.4 2’14.370 0.781 / 0.032

9 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 279.7 2’14.453 0.864 / 0.083

10 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 279.0 2’14.505 0.916 / 0.052

11 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 280.5 2’14.521 0.932 / 0.016

12 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 282.7 2’14.594 1.005 / 0.073

13 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 280.5 2’14.654 1.065 / 0.060

14 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 283.4 2’14.704 1.115 / 0.050

15 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 278.3 2’14.832 1.243 / 0.128

16 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 280.5 2’14.867 1.278 / 0.035

17 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 284.9 2’15.100 1.511 / 0.233

18 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 280.5 2’15.145 1.556 / 0.045

19 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 280.5 2’15.189 1.600 / 0.044

20 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 276.9 2’15.325 1.736 / 0.136

21 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 283.4 2’15.340 1.751 / 0.015

22 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 281.9 2’15.776 2.187 / 0.436

23 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 281.9 2’15.826 2.237 / 0.050

24 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 280.5 2’15.924 2.335 / 0.098

25 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Italtrans Racing Team Kalex 281.9 2’15.984 2.395 / 0.060

26 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 278.3 2’16.138 2.549 / 0.154

27 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 282.7 2’16.198 2.609 / 0.060

28 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 279.7 2’16.593 3.004 / 0.395

29 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 286.4 2’17.752 4.163 / 1.159

Credit: MotoGP.com Press