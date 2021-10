Rally, Finlandia day-1: Breen e Tanak guidano il gruppo

Craig Breen guida il gruppo al termine del primo giorno del Rally di Finlandia, decimo round del Mondiale 2021. Le prime sei competizioni incoronano l’irlandese di casa Hyundai che è stato semplicemente perfetto nelle ultime fatiche di giornata.

Le prime tre speciali hanno premiato la Hyundai grazie ad Ott Tanak e Craig Breen. L’estone e l’irlandese hanno chiuso al comando la prima fase dell’evento, rispettivamente in prima e seconda posizione con solo 1 secondo e 7 di differenza. Terzo posto dopo la mattinata per il finnico Esapekka Lappi (RTE-Motorsport/Toyota) davanti all’inglese Elfyn Evans sulla prima delle Yaris ufficiali.

Tanak ha allungato sul teammate imponendosi nella quarta stage, un vantaggio che è stato annullato da Breen durante la quinta speciale, conquistata davanti al padrone di casa Kalle Rovanpera (Toyota). La sesta ed ultima tappa di questo venerdì ha premiato il già citato Evans ed ha visto un cambio in classifica.

Breen ha chiuso terzo ed ha approfittato del sesto posto di Tanak per strappare il comando del rally con 2.8 secondi di vantaggio. Terza piazza per Evans a +6.1 davanti a Lappi e Rovanpera, rispettivamente a +6.7 e +7.9 dalla i20 Plus dell’irlandese. Solo settimo il leader del Mondiale Sebastien Ogier che potrebbe matematicamente diventare campione con due round d’anticipo.

Appuntamento a domani con nove sfide che potrebbero modificare l’aspetto della graduatoria provvisoria.

CLASSIFICA DAY-1 RALLY FINLANDIA

1 #42 IRL C. BREEN IRL P. NAGLE i20 Coupé WRC M RC1 43:51.3

2 #8 EST O. TÄNAK EST M. JÄRVEOJA i20 Coupé WRC M RC1 43:54.1 +2.8 +2.8

3 #33 GBR E. EVANS GBR S. MARTIN Yaris WRC M RC1 43:57.4 +3.3 +6.1

4 #4 FIN E. LAPPI FIN J. FERM Yaris WRC None RC1 43:58.0 +0.6 +6.7

5 #69 FIN K. ROVANPERÄ FIN J. HALTTUNEN Yaris WRC M RC1 43:59.2 +1.2 +7.9

6 #11 BEL T. NEUVILLE BEL M. WYDAEGHE i20 Coupé WRC M RC1 44:22.6 +23.4 +31.3

7 #1 FRA S. OGIER FRA J. INGRASSIA Yaris WRC M RC1 44:24.9 +2.3 +33.6

8 #18 JPN T. KATSUTA IRL A. JOHNSTON Yaris WRC None RC1 44:38.2 +13.3 +46.9

9 #44 GBR G. GREENSMITH IRL C. PATTERSON Fiesta WRC M RC1 45:11.9 +33.7 +1:20.6

10 #16 FRA A. FOURMAUX FRA A. CORIA Fiesta WRC M RC1 45:40.2 +28.3 +1:48.9

11 #23 FIN T. SUNINEN FIN M. MARKKULA Polo GTI WRC2 RC2 46:54.1 +1:13.9 +3:02.8

12 #20 NOR M. OSTBERG NOR T. ERIKSEN C3 WRC2DC RC2 47:02.3 +8.2 +3:11.0

13 #22 RAF N. GRYAZIN RAF K. ALEKSANDROV Polo GTI WRC2 RC2 47:07.8 +5.5 +3:16.5

14 #21 FIN J. HUTTUNEN FIN M. LUKKA i20 N Rally2 WRC2 RC2 47:29.4 +21.6 +3:38.1

15 #26 EST G. LINNAMÄE GBR J. MORGAN Polo GTI WRC2DC RC2 49:06.3 +1:36.9 +5:15.0

Foto: LiveMedia/Nikos Katikis