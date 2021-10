Moto2, GP Emilia Romagna: Raul Fernandez insegue il poker e la leadership del Mondiale

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy potrebbe sancire il definitivo ricongiungimento in classifica generale tra l’australiano Remy Gardner e lo spagnolo Raul Fernandez, compagni di box nella formazione del finnico Aki Ajo.

I portacolori di KTM, impegnati in MotoGP nel 2022, sono separati da nove punti dopo l’appuntamento in Texas, manifestazione che ha sorriso all’iberico. Quest’ultimo è in un momento di grazia, non commette errori ed ha di fatto annullato il gap che lo separava da compagno di box.

L’affermazione di Austin, la terza consecutiva, è stata oltremodo importante per l’ex protagonista della Moto3 che ha dominato la scena. La caduta di Gardner ha permesso a Fernandez di controllare la corsa ed imporsi senza rivali.

La lotta tra i due è più che mai serrata con il più esperto Remy che sta patendo la pressione di un rookie che sin dal primo round ha mostrato la propria forza. Ci si attende a Misano un nuovo duello tra i due che fino a Valencia (Spagna) ci faranno sicuramente divertire.

Tra i due in quel di Misano potrebbe inserirsi il padrone di casa Marco Bezzecchi. Il romagnolo di Sky è arrivato terzo negli Stati Uniti d’America ed è pronto a rifarsi dopo un mediocre quinto posto in occasione del GP di San Marino dello scorso settembre.

Attenzione anche a Fabio Di Giannantonio (Gresini) ed al britannico Sam Lowes (Marc VDS) che si apprestano a battagliare per il successo. La lotta è più che mai aperta in un campionato in cui le due moto di Ajo sono state nettamente superiori.

Sono infatti 11 le affermazioni dei due alfieri di KTM nelle prime quindici prove, una tendenza che è destinata a proseguire nei prossimi tre appuntamenti, tre ‘finali’ per la lotta al titolo tra Remy Gardner e Raul Fernandez.

Foto: LaPresse