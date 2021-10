Masters1000 Parigi-Bercy 2021: il ritorno di Djokovic, Mevedev guida gli inseguitori e la lotta per raggiungere le Finals

Ultimi scorci di stagione per il tennis in questo 2021. Si entra nell’ultimo mese di programmazione e i giri del motore vanno subito al massimo con l’ultimo Masters1000 della stagione, quello di Parigi-Bercy; con le energie al lumicino, il torneo francese ha regalato qualche sorpresa, vedasi i successi di Karen Khachanov e Jack Sock tre e quattro anni fa. Ma ad attirare l’attenzione è il ritorno in campo di Novak Djokovic.

Il numero 1 al mondo non si faceva vedere con un racchetta in mano dalla finale degli US Open persa con Daniil Medvedev. Dopo parecchio tempo in cui si è speculato sulla sua presenza in quest’ultimo scorcio dell’anno, il serbo ha deciso di rompere gli indugi e di riaffilare i coltelli: Parigi-Bercy sarà la prova generale in vista delle ATP Finals, che vuole mettere in bacheca per la sesta volta in carriera per raggiungere Roger Federer tra i più titolati nell’albo d’oro.

Ma sarà anche il torneo dei suoi contendenti, Daniil Medvedev in primis. Lo scorso anno la settimana parigina gli diede lo slancio per la sua marcia trionfale alle Finals di Londra, in un cerchio che si è poi idealmente chiuso con il successo agli US Open. Alexander Zverev non vorrà rimanere a guardare e a Vienna sta mettendo a punto una buona forma; al contrario, Andrey Rublev è in un periodo di down ma vorrà rialzarsi in vista delle Finals. Più indietro invece Stefanos Tsitsipas.

Infine, c’è la lotta agli ultimi due posti per le Finals di Torino. Una gara a cui in questo momento partono favoriti Casper Ruud e Jannik Sinner, al momento settimo ed ottavo nella Race; ma al momento Hubert Hurkacz e Cameron Norrie sono ancora pienamente in gioco per scalzarli dalla posizione numero 7 ed 8 della classifica annuale. Poi, sulla carta, anche Felix Auger-Aliassime ed Aslan Karatsev potrebbero dire la loro, anche se avrebbero bisogno di un successo a Parigi e di brutti risultati dei loro avversari. Visti i precedenti, non un qualcosa da escludere a priori…

Foto: LaPresse