Masters1000 Indian Wells 2021: il tabellone di Matteo Berrettini. Possibile ottavo con Sinner e Zverev nei quarti

Les jeux sont faits. Ha avuto luogo allo scoccare della mezzanotte italiana il sorteggio del BNP Paribas Open di Indian Wells, in California. Dopo che ieri il tabellone principale delle donne è stato svelato, lo stesso è accaduto al maschile.

Un draw a 96 giocatori con 32 teste di serie, le quali saranno esentate dal primo turno. In attesa del termine delle qualificazioni, sono sei gli azzurri al via: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. Concentrandoci sulla testa di serie n.5 del torneo, Berrettini è stato inserito nella parte bassa del tabellone (terzo quarto).

After over 2 years away, we’re back 🌴 Your #BNPPO21 singles draw in full! pic.twitter.com/RvzYxMGyKL — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2021

Come detto, la sua avventura prenderà il via dal secondo turno e l’incrocio sarà contro il vincente della sfida tra un giocatore proveniente dalle qualificazioni e l’americano Denis Kudla. Il bilancio tra i due è di perfetta parità (2-2), con il romano però che si è aggiudicato gli ultimi due match: sulla terra di Monaco e sull’erba di Stoccarda nel 2019. Da sottolineare però che negli altri due confronti sul cemento, agli US Open 2018 e a Dubai 2019, Kudla abbia fatto la voce grossa lo statunitense.

Matteo, per questo, dovrà esprimere il proprio miglior tennis. In un ipotetico terzo round, l’incrocio più probabile è con la testa di serie n.31 Taylor Fritz. Si prospetta in questo caso una sfida all’insegna della potenza e il nostro portacolori non potrà distrarsi visto che l’unico precedente (Finali di Davis Cup del 2019) ha visto la vittoria dell’americano. Giungendo agli ottavi di finale qui la situazione potrebbe farsi interessante e scapparci un clamoroso derby con Jannik Sinner (testa di serie n.10). Il vincitore del recente torneo di Sofia è capitato nella stessa parte del draw di Berrettini. Attenzione però alla presenza dell’insidioso John Isner (testa di serie n.20) che potrebbe essere un rivale molto scomodo sia per Jannik che per il n.7 del mondo: Sinner ha perso quest’anno contro l’americano a Cincinnati, mentre con Berrettini non ci sono precedenti come non ve ne sono con l’altoatesino. In qualunque caso sarebbe una partita difficile per il top-10.

Guardando ai quarti la strada porta alla testa di serie n.3 Sascha Zverev. Il tedesco è avanti 3-1 negli scontri diretti e ha vinto gli ultimi due match disputati nei 1000: a Shanghai nel 2019 e a Madrid nel 2021, rispettivamente in semifinale sul cemento e in Finale sulla terra rossa. Vedremo qui cosa accadrà.

Proseguendo nel percorso, l’eventuale semifinale per il romano potrebbe essere con il vincente del confronto tra la testa di serie n.7 Felix Auger-Aliassime e la n.2 Stefanos Tsitsipas. Con il canadese il bilancio è favorevole (3-1), anche se l’unico ko a Cincinnati è recente. C’è da dire però che l’azzurro non era in grande forma in quello scontro perchè reduce da un infortunio. Con Tsitsipas invece il romano ha sempre perso (2-0), ma forse su questa superficie potrebbe mettere più in difficoltà il greco di quanto fatto quest’anno a Roma, dove era inoltre con il ‘serbatoio vuoto’ per l’atto conclusivo raggiunto a Madrid.

In un’ipotetica Finale si può pensare che il giocatore più accreditato sia il russo Daniil Medvedev (testa di serie n.1, vincitore degli US Open 2021), vista l’assenza di Novak Djokovic, senza considerare le defezioni di Rafa Nadal e di Roger Federer. Anche contro il russo l’azzurro ha sempre perso (2-0) e uno di questi ko c’è stato proprio a Indian Wells nel 2018. Vedremo se il classe ’96 del Bel Paese sarà capace di prendersi una rivincita e di spingersi a tanto.

Riepilogando in maniera schematica il tutto:

IL POSSIBILE TABELLONE FINO ALLA FINALE DI MATTEO BERRETTINI A INDIAN WELLS

Secondo turno – Denis Kudla (Precedenti 2-2).

Terzo turno – Taylor Fritz [31] (Precedenti 0-1).

Ottavi di finale – Jannik Sinner [10] o John Isner [20] (non ci sono precedenti).

Quarti di finale – Alexander Zverev [3] (Precedenti 1-3).

Semifinale – Felix Auger-Aliassime [7] (Precedenti 3-1) oppure Stefanos Tsitsipas [2] (Precedenti 0-2).

Finale – Daniil Medvedev [1] (Precedenti 0-2).

Foto: LaPresse