Masters 1000 Indian Wells 2021: Berrettini-Sinner, potenziale derby agli ottavi! Medvedev fortunato, Fognini con Tsitsipas al 3° turno

Si è tenuto il sorteggio del tabellone principale del penultimo Masters 1000 dell’anno, quello di Indian Wells, spostato in ottobre come risposta alle conseguenze della pandemia di Covid-19 nel mese di marzo. In attesa di scoprire quali saranno i qualificati, c’è davvero tanto materiale per quella che è una delle tappe di primaria importanza nella corsa alle ATP Finals.

Il capitolo più importante riguarda l’Italia, con Matteo Berrettini e Jannik Sinner sorteggiati dalla stessa parte di tabellone: potrebbero incontrarsi negli ottavi di finale. Se per il romano il cammino dovrebbe essere piuttosto agevole, un po’ più complicata è la situazione dell’altoatesino, che potrebbe ritrovare John Isner al terzo turno, ed è fresca nella memoria la partita di Cincinnati in cui l’americano rimontò un set di svantaggio e un tie-break in cui sembrava destinato a uscire sconfitto.

Tutti gli italiani, in attesa del tabellone cadetto che potrebbe modificare le cose, sono nella parte bassa del tabellone. Gianluca Mager torna a sfidare l’ungherese Marton Fucsovics, affrontato solo in tempo di Challenger cinque anni fa senza grande successo. All’orizzonte c’è (di nuovo) il francese Gael Monfils. Nei dintorni anche Lorenzo Sonego, possibile avversario del transalpino al terzo turno (ma attenzione alla possibilità del sudafricano Kevin Anderson come esordio). Per Lorenzo Musetti, invece, debutto con lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, mai affrontato prima; al 2° turno sarebbe possibile una rivincita sia con Felix Auger-Aliassime che con la schiena, che ebbe un ruolo importante nella sconfitta di Barcellona per il toscano. Fabio Fognini, invece, può arrivare al terzo turno con il greco Stefanos Tsitsipas.

Chi sorride, in questa situazione, è Daniil Medvedev. Il russo, numero 1 del seeding, ha il primo vero avversario nell’americano Reilly Opelka agli ottavi, ammesso che questi ci arrivi date le parecchie trappole dalle sue parti. I diretti avversari di Sinner per le ATP Finals hanno fortuna variabile: se Auger-Aliassime, Musetti a parte, può considerarsi fortunato, non possono dire lo stesso il polacco Hubert Hurkacz e il norvegese Casper Ruud. L’uno, infatti, ha uomini difficili da affrontare a volontà dalle sue parti, l’altro deve stare molto attento al sudafricano Lloyd Harris ai sedicesimi. Incontri da vedere tra i primi turni: Paire-Tiafoe (se il francese decide di giocare seriamente), Murray-Mannarino.

MASTERS 1000 INDIAN WELLS 2021: IL TABELLONE

Medvedev (RUS) (1)-Bye

McDonald (USA)-Duckworth (AUS)

Giron (USA)-Qualificato

Bye-Krajinovic (SRB) (27)

Dimitrov (BUL) (23)-Bye

Altmaier (GER)-Querrey (USA)

Kohlschreiber (GER)-Daniel (JPN)

Bye-Opelka (USA) (14)

Shapovalov (CAN) (9)-Bye

Pospisil (CAN)-Wolf (USA) (WC)

Qualificato-Svajda (USA) (WC)

Bye-Karatsev (RUS) (19)

Korda (USA) (32)-Bye

Paire (FRA)-Tiafoe (USA)

Popyrin (AUS)-Kecmanovic (SRB)

Bye-Hurkacz (POL) (8)

Rublev (RUS) (4)-Bye

Taberner (ESP)-Munar (ESP)

Paul (USA)-Lopez (ESP)

Bye-Lajovic (SRB) (28)

Norrie (GBR) (21)-Bye

Monteiro (BRA)-Sandrgen (USA)

Kwon (KOR)-Pella (ARG)

Bye-Bautista Agut (ESP) (14)

Schwartzman (ARG) (11)-Bye

Qualificato-Djere (SRB)

Nishikori (JPN)-Qualificato

Bye-Evans (GBR) (18)

Harris (RSA) (26)-Bye

Davidovich Fokina (ESP)-Johnson (USA)

Qualificato-Carballes Baena (ESP)

Bye-Ruud (NOR) (6)

Berrettini (ITA) (5)-Bye

Kudla (USA)-Qualificato

Coria (ARG)-Nakashima (USA)

Bye-Fritz (USA) (31)

Isner (USA) (20)-Bye

Delbonis (ARG)-Nishioka (JPN)

Sock (USA) (WC)-Millman (AUS)

Bye-Sinner (ITA) (10)

Monfils (FRA) (14)-Bye

Fucsovics (HUN)-Mager (ITA)

Anderson (RSA)-Thompson (AUS)

Bye-Sonego (ITA) (17)

Alcaraz (ESP) (30)-Bye

Murray (GBR) (WC)-Mannarino (FRA)

Qualificato-Brooksby (USA)

Bye-Zverev (GER) (3)

Auger-Aliassime (CAN) (7)-Bye

Ramos-Vinolas (ESP)-Musetti (ITA)

Gerasimov (BLR)-Qualificato

Bye-Basilashvili (GEO) (29)

Khachanov (RUS) (24)-Bye

Koepfer (GER)-Ruusuvuori (FIN)

Bagnis (ARG)-Qualificato

Bye-Carreno Busta (ESP) (12)

Garin (CHI) (13)-Bye

Rune (DEN) (WC)-Qualificato

Qualificato-Andujar (ESP)

Bye-de Minaur (AUS) (22)

Fognini (ITA) (25)-Bye

Struff (GER)-Galan (COL)

Martinez (ESP)-Qualificato

Bye-Tsitsipas (GRE) (2)

Foto: LaPresse