Masters1000 Indian Wells 2021: il tabellone di Jannik Sinner. Eventuale derby con Berrettini agli ottavi, prima la minaccia Isner

Il tabellone di Indian Wells, penultimo appuntamento Masters1000 di questo 2021, è stato sorteggiato questa notte. Uno snodo fondamentale per questa coda di stagione: se oramai ci stiamo quasi abituando all’idea di disputare tornei importanti senza nessuno dei big three Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer, quest’ultimo mese e mezzo di stagione ci farà capire chi è che staccherà il pass per le ATP Finals di Torino. Jannik Sinner è ancora alla ricerca di un biglietto, ma non sarà facile riuscirci, anche in virtù di ciò che gli ha regalato il tabellone californiano.

Tra i quattro in lotta per un posto a Torino, l’altoatesino è probabilmente colui che ha beccato il sorteggio più complicato, in virtù della decima testa di serie a lui assegnata. Titolare di un bye, Sinner debutterà al secondo turno contro uno tra Jack Sock e John Millman: lo statunitense si è mostrato più competitivo nell’ultimo periodo, chiedere a Rafa Nadal di Washington per informazioni, ma pare impossibile rivedere quel giocatore che arrivò al numero 8 del mondo. L’australiano viene invece da un quarto di finale a Sofia, sconfitto da Marcos Giron. L’azzurro non ha precedenti con entrambi i giocatori.

Già al terzo turno la strada prevede un ostacolo assai più difficile da superare. Il favorito per poter sfidare l’altoatesino è l’altro americano John Isner, numero 20 del tabellone e tennista che continua a confermarsi una macchina da ace a trentasei anni suonati: 688 punti diretti dal servizio in sole 34 partite, una media di poco superiore ai 20 a partita. Al texano ne bastarono 12 per imporsi nel loro primo precedente, il secondo turno del Masters1000 di Cincinnati risalente allo scorso 18 agosto. Prima però dovrà affrontare uno tra l’argentino Federico Delbonis (che Sinner sconfisse proprio a Cincinnati) e il giapponese Yoshihito Nishioka.

In caso di arrivo tra i migliori sedici del torneo, si aprirebbe una strada intrigante, che fino a tre anni fa sarebbe risultata un sogno ad occhi aperti mentre quest’oggi è una concreta realtà: due italiani, entrambi tra i migliori dieci del seeding, agli ottavi di finale. Poiché Sinner incrocerebbe per la prima volta le armi contro Matteo Berrettini, con cui guarda caso è compagno di doppio proprio in California. I due in passato si sono scambiati parole al miele, reduci da un periodo di allenamenti assieme durante l’annata, e sarebbe una vittoria del nostro movimento vedere per la prima volta a confronto questi due stili diversi di tennis, parte importante di presente e futuro del movimento italiano.

Tra coloro in lotta per un posto a Torino, Jannik è colui che affronta sulla carta lo scoglio più duro agli ottavi (Casper Ruud con Schwartzman, Hurkacz uno tra Shapovalov e Karatsev, Auger-Aliassime con uno tra Khachanov e Carreno Busta). Ovviamente, se Berrettini dovesse cadere sotto i colpi del connazionale, per Sinner si aprirebbero le porte degli ultimi match con, un eventuale Alexander Zverev ai quarti e Stefanos Tsitsipas in semifinale; ma ci sono prima alcune grandi minacce da disinnescare. Sperando di poter assistere, con il sorriso sulle labbra, al match contro Matteo.

