Dopo il termine delle qualificazioni del WTA 1000 di Indian Wells, è arrivato il tempo di scoprire i posizionamenti delle giocatrici che sono riuscite a superarle all’interno del tabellone principale. Inizialmente è risultata coinvolta un’unica italiana, Martina Trevisan, che è riuscita ad andare avanti in maniera piuttosto agile.

Per la fiorentina ci sarà un primo turno possibile, anche se aperto a varie interpretazioni, con la ceca Marie Bouzkova. 2-1 per l’italiana nei precedenti: vittorie in un torneo ITF ad Aschaffenburg nel 2016 e in un altro torneo dello stesso tipo a Roma nel 2017, poi la ceca si è rifatta con gli interessi nel primo turno delle qualificazioni a Lugano (2018).

Nella notte, invece, è emerso che le azzurre in main draw sono due, poiché Jasmine Paolini, nonostante la sconfitta con l’ucraina Kateryna Kozlova, entra ugualmente da lucky loser a causa della rinuncia dell’americana Caty McNally.

Sarà così l’attuale numero 2 d’Italia che andrà a giocare con un’altra proveniente dal tabellone cadetto, e cioè la giapponese Mai Hontama. Si tratta di un confronto per nulla scontato, poiché la nipponica proprio la scorsa settimana, al WTA 500 di Chicago, ha sorpreso tutti arrivando fino ai quarti di finale contro la spagnola Garbine Muguruza. C’è un precedente, giocato a Tokyo (non intesa come Pan Pacific Open) nel 2019 e vinto da Paolini con doppio 6-2.

