Masters 1000 Indian Wells 2021: Grigor Dimitrov e Cameron Norrie conquistano la semifinale

Sono Grigor Dimitrov e Cameron Norrie i primi semifinalisti del Masters 1000 di Indian Wells. Il bulgaro conquista la sua centesima vittoria in un 1000, superando in tre set il polacco Hubert Hurkacz, che perde la grande occasione di ipotecare la qualificazione alle ATP Finals. Nella corsa per Torino, invece, si iscrive anche Norrie, che domina il suo quarto di finale contro l’argentino Diego Schwartzman.

Il britannico va per la prima volta per le semifinali di un Masters 1000 e lo fa in grande stile, superando 6-0 6-2 Schwartzman, totalmente in balia dell’avversario. Per Norrie è un successo pesante, che gli permette di sognare ancora Torino, visto che si trova in dodicesima posizione nella Race, non molto lontano (130 punti) dal canadese Felix Auger-Aliassime.

Totalmente diversa l’altra semifinale, con Dimitrov ed Hurkacz che danno vita ad una fantastica battaglia. Si impone il bulgaro in rimonta con il punteggio di 3-6 6-4 7-6 (2). Un match entusiasmante con un primo set deciso da un unico break nell’ottavo gioco e con gli altri due che vivono un’altalena di emozioni, soprattutto nella terza frazione, con Dimitrov avanti 4-2 e 5-3 prima di subire la rimonta di Hurkacz. Al tie-break poi domina il numero 28 del mondo.

Domani si disputeranno gli altri due quarti di finale: nel primo si affronteranno il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz, mentre nell’altro l’ellenico Stefanos Tsitsipas attenderà il georgiano Nikoloz Basilashvili. I vincenti si ritroveranno poi in semifinale.

Foto: LaPresse