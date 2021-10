CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.11 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

19.10 Diamo un’occhiata alle statistiche del terzo quarto di finale di giornata: 6 ace contro 1 per l’azzurro che ha trovato anche 4 doppi falli contro l’unico dell’australiano. Percentuali altalenanti al servizio per i due giocatori: 76% con la prima per l’italiano contro il 64% di Duckworth ma soprattutto il basso 37% di punti vinti con la seconda contro il 46%. 2 palle break salvate su 5 da Sinner contro 3/7 del #56 al mondo che ha vinto in totale 76 punti a 84.

19.07 Jannik Sinner vola in semifinale! L’azzurro batte 7-6(4) 6-4 James Duckworth e attende uno tra il polacco Kamil Majchrzak e il serbo Filip Krajinovic tra poco in campo. Match durissimo vinto dall’italiano che entra in top10 verso le Finals e torna al primo posto nella classifica verso Milano. L’azzurro cambia marcia nel secondo set trovando il break nell’ottavo gioco dopo quello ottenuto dall’aussie nel primo game. Decisivo il tie-break vinto dal classe 2001 che nel primo set ha dovuto rimontare a causa di un servizio non dei migliori. Domani l’appuntamento per tornare in finale a Sofia.

FINE SECONDO SET

6-4 GAME SET AND MATCH JANNIK SINNER!!!! L’AZZURRO VINCE UNA PARTITA DURISSIMA E VOLA IN SEMIFINALE!

15-40 DOPPIO MATCH POINT SINNER!!!! ALTRO ERRORE DI ROVESCIO DI DUCKWORTH!

15-30 LUNGO IL LOB DI SINNER! Gran palla corta di Duckworth dopo uno scambio durissimo.

0-30 VINCENTE DI DIRITTO DIAGONALE DI SINNER!

0-15 Vincente lungolinea di Sinner! L’azzurro si carica.

5-4 SORPASSO DI SINNER!!!! L’azzurro conferma il break: Duckworth deve prolungare il match.

40-30 Risposta lunga dell’australiano.

30-30 Diritto vincente di Duckworth che trova una palla corta velenosa: Sinner non arrivva sul recupero.

30-15 Doppio fallo di Sinner.

30-0 Ace di Sinner.

15-0 Buona prima di Sinner.

4-4 BREAK SINNER!!!! L’azzurro trova la profondità e Duckworth si innervosisce.

30-40 DIRITTO DIAGONALE IN CORRIDOIO! Sinner sfiora il passante con Duckworth sottorete.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER! Gran diritto diagonale vincente sulla discesa a rete di Duckworth.

15-30 Sinner continua a cercare la profondità con il diritto!

15-15 Diritto diagonale in rete dell’australiano.

15-0 Ace di Duckworth.

3-4 SI SALVA SINNER! L’azzurro annulla una chance di break e prolunga il set.

AD-40 Prima esterna di Sinner.

40-40 SUL NASTRO LA VOLEE’ DI ROVESCIO DI DUCKWORTH! Grave errore dell’australiano.

30-40 BREAK POINT DUCKWORTH! Con coraggio l’aussie si prende la rete e chiude con lo smash.

30-30 Rovescio diagonale vincente dell’australiano.

30-15 In rete il rovescio in accelerazione di Duckworth.

15-15 Doppio fallo dell’italiano.

15-0 Servizio e diritto di Sinner e chiusura con lo smash.

2-4 Duckworth trova un’ottima prima e chiude un altro game.

40-15 Diritto diagonale vincente di Sinner con la palla corta a chiudere il punto.

40-0 Recupero di rovescio in rete dell’italiano.

30-0 Altro diritto ad aprirsi il campo e chiusura a rete con la volée di rovescio da parte dell’australiano.

15-0 Servizio e diritto di Duckworth.

2-3 Bravissimo Sinner a gestire il turno servizio e restare in scia.

40-15 Rovescio lungo dell’aussie.

30-15 Diritto sbagliato di Sinner in uscita dal servizio.

30-0 Rovescio in rete dell’australiano.

15-0 Risposta lunga di Duckworth.

1-3 DUCKWORTH SHOW! L’australiano non trema e trova un altro diritto diagonale vincente.

AD-40 Altro diritto diagonale di Sinner steccato.

40-40 Diritto Duckworth in rete.

40-30 Diritto in rete di Sinner dal centro del campo.

30-30 Errore di rovescio in risposta dell’azzurro.

15-30 Buona prima di Duckworth ma risposta vincente di Sinner.

15-15 Seconda e rovescio diagonale in corridoio dell’australiano.

15-0 Gran seconda in kick di Duckworth.

1-2 SINNER RIAPRE SET! Gran lob in recupero dell’azzurro.

AD-40 Prima vincente di Sinner.

40-40 VINCENTE DI DIRITTO LUNGOLINEA DI DUCKWORTH!

40-30 Gran diritto a sventaglio diagonale di Duckworth.

40-15 Servizio e diritto di Sinner dopo il rovescio lungolinea ad aprirsi il campo.

30-15 Prima potente di Sinner.

15-15 Ottima risposta di diritto di Duckworth.

15-0 Gran rovescio lungolinea di Sinner.

0-2 Break confermato da Duckworth: non è bastata la chance concessa a Sinner.

AD-40 Prima centrale di Duckworth.

40-40 Diritto diagonale vincente di Sinner che chiude con la stop volley.

AD-40 Pessimo back di rovescio di Sinner.

40-40 DIRITTO LUNGO DI DUCKWORTH! Errore colossale dell’aussie.

AD-40 Servizio e diritto di Duckworth che trova una gran volée di diritto.

40-40 MALE SINNER!!!! ALTRO ROVESCIO LUNGO DOPO DUE SVENTAGLIATE DI DIRITTO!

40-AD PALLA BREAK SINNER!!!! In rete la palla corta dell’australiano.

40-40 Risposta lunga dell’italiano.

30-40 ECCO SUBITO LA CHANCE PER SINNER! Palla break sul diritto a sventaglio lungo di Duckworth.

30-30 Servizio e diritto diagonale di Duckworth.

15-30 Gran prima dell’australiano.

0-30 Duckworth perde la diagonale di rovescio: Sinner prova ad accelerare da fondocampo.

0-15 DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI SINNER! Gran recupero dell’azzurro sulla discesa a rete dell’aussie.

0-1 BREAK DUCKWORTH! L’australiano strappa subito il servizio.

40-AD PALLA BREAK DUCKWORTH! Quanti alti e bassi di Sinner al servizio.

40-40 SI FERMA SUL NASTRO IL DIRITTO DIAGONALE DI SINNER!

40-30 Non trova più profondità Duckworth: rovescio diagonale lungo dell’aussie.

30-30 Scappa via il back di rovescio in recupero di Duckworth.

15-30 Altra risposta vincente dell’australiano.

15-15 Rovescio lungolinea di Sinner dopo la prima al centro.

0-15 Risposta di diritto vincente dell’australiano.

INIZIO SECONDO SET

18.13 Jannik Sinner vince il primo set dopo 62 minuti e trionfa al tie-break per 7 punti a 4 al quarto set point utile dopo averne annullato uno all’australiano che aveva condotto per lunghi tratti la gara considerando i due break ottenuti.

FINE PRIMO SET

7-4 PRIMO SET JANNIK SINNER! L’AZZURRO SOPRAVVIVE A UN PARZIALE DOPO OLTRE UN’ORA!

6-4 Altra chance annullata da Duckworth con un gran rovescio lungolinea.

6-3 Gran prima di Duckworth.

6-2 4 SET POINT SINNER! ALTRO ERRORE DELL’AUSTRALIANO

5-2 Diritto lungolinea vincente di Duckworth dal centro del campo.

5-1 Servizio e diritto diagonale dell’azzurro: cambio campo.

4-1 DI POCO FUORI IL DIRITTO DIAGONALE IN CORSA DI SINNER!

4-0 ALTRO ERRORE DI DUCKWORTH!!!! Sinner si carica dopo il diagonale largo dell’australiano.

3-0 Servizio e diritto lungolinea vincente di Sinner.

2-0 ALTRO DIRITTO DIAGONALE VINCENTE DELL’AZZURRO!

1-0 SUBITO MINI-BREAK DI SINNER! Momento da approfittare per l’azzurro.

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK! SOPRAVVIVE ANCORA SINNER

AD-40 Terzo ace di Sinner.

40-40 Male l’azzurro in uscita dal servizio con il diritto.

AD-40 LUNGO IL ROVESCIO DIAGONALE DI DUCKWORTH! Gran discesa a rete di Sinner con il diritto.

40-40 GRAN PRIMA ESTERNA DI SINNER!

30-40 SET POINT DUCKWORTH!!!! Sinner adesso deve dare una sterzata al servizio.

30-30 SINNER SFIANCA DUCKWORTH! Gran diritto lungolinea dell’azzurro da fondocampo.

15-30 Altra risposta di diritto velenosa di Duckworth.

15-15 VOLEE DELIZIOSA DI DUCKWORTH CHE SALE IN CATTEDRA SOTTORETE!

15-0 Ottima prima di Sinner.

5-6 Duckworth conduce il primo set e si assicura di disputare il tie-break.

40-15 SUL NASTRO IL DIRITTO A CAMPO APERTO DI SINNER!

30-15 Risposta in rete dell’azzurro.

15-15 Prima vincente di di Duckworth.

0-15 Ottima risposta di Sinner con il diritto.

5-5 SINNER SHOW!!!! L’AZZURRO TORNA IN PARITA’!!! GRAN DIRITTO DIAGONALE FUORI DAL CAMPO

40-15 Servizio e diritto di Sinner.

30-15 Ace di Sinner.

15-15 Sinner non riesce a chiudere con il diritto diagonale dal centro del campo e Duckworth ne approfitta spingendo da fondocampo.

15-0 Buona prima dell’azzurro.

4-5 CONTROBREAK SINNER!!!! PRIMO SET RIAPERTO DALL’AZZURRO

30-40 PALLA BREAK SINNER!!!!! Profondità velenosa dell’azzurro che prova a riaprire la gara.

30-30 Altro rovescio in rete dell’italiano sulla diagonale dell’australiano.

15-30 LUNGO IL DIRITTO DIAGONALE DI DUCKWORTH! Sinner rischia ma riesce a vincere la diagonale di diritto.

15-15 SUL NASTRO LA PALLA CORTA DI DUCKWORTH! Si salva Sinner dopo la diagonale di rovescio.

15-0 Risposta lunga di Sinner.

3-5 Sinner prolunga il set e sopravvive al game più lungo del match.

AD-40 CHE PASSANTE DI SINNER!!!! Gran rovescio diagonale dell’italiano dopo la discesa a rete di Duckworth.

40-40 Diritto a sventaglio violento di Duckworth: Sinner stecca di diritto.

AD-40 Ace di Sinner.

40-40 Ancora lungo il rovescio diagonale di Sinner: game infinito.

AD-40 Risposta lunga del #56 al mondo.

40-40 Altro rovescio lungo di Sinner: Duckworth è in costante spinta da fondocampo.

AD-40 Diritto diagonale sul nastro del #56 al mondo.

40-40 Costantemente in ritardo Sinner: altro back insidioso di Duckworth ed errore dell’azzurro.

AD-40 Prima al corpo dell’italiano.

40-40 LARGO IL DIRITTO A SVENTAGLIO DI SINNER! Duckworth recupera sulle accelerazioni dell’azzurro che alla fine sbaglia.

40-30 Sinner continua a spingere da fondocampo: ottimo rovescio diagonale e difesa larga di Duckworth.

30-30 Sinner prova a risollevarsi e trova un ottimo diritto lungolinea: rovescio in back in rete dell’aussie.

15-30 Gran prima di Sinner.

0-30 Duckworth è in forma in risposta e recupera le due accelerazioni di Sinner che alla fine sbaglia tirando in rete.

0-15 Diritto lungolinea in risposta di Duckworth e smash vincente.

2-5 BREAK CONFERMATO DA DUCKWORTH! Adesso Sinner deve restare nel set.

40-30 Gran prima di Duckworth.

30-30 DIRITTO LARGO DI SINNER! L’azzurro si costruisce il punto ma sbaglia nei pressi della rete.

15-30 PASSANTE DI DIRITTO DI SINNER!

15-15 Gran chiusura dei pressi della rete da parte di Duckworth dopo la gran palla corta di rovescio.

0-15 Servizio e diritto diagonale largo di Duckworth.

2-4 ALTRO BREAK SUBITO DA SINNER! Male l’azzurro al servizio e Duckworth ne approfitta.

30-40 PALLA BREAK DUCKWORTH!!!! Chance per l’australiano.

30-30 VINCENTE LUNGOLINEA DI DUCKWORTH! Gran diritto lungolinea dell’australiano.

30-15 Back sul nastro per Duckworth dopo il diritto di Sinner.

15-15 Sfortunato Sinner sottorete sulla volée di rovescio deviata dal nastro.

15-0 Ottima prima dell’azzurro.

2-3 CONTROBREAK SINNER! L’italiano sale in cattedra con il diritto e alla fine mortifera l’avversario di rovescio.

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER! L’azzurro trova un ottimo rovescio diagonale.

0-30 Sinner sale in risposta e trova un’altra accelerazione di diritto diagonale.

0-15 Bravissimo Sinner a salire in cattedra con il diritto lungolinea: in ritardo l’aussie.

1-3 Primo game per Sinner che vince a zero il turno di servizio.

40-0 Risposta lunga di Duckworth.

30-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-0 Ace di Sinner.

0-3 Break confermato da Duckworth: ottima partenza al servizio dell’aussie.

40-15 Sinner non trova il campo da fondocampo: diritto diagonale largo.

30-15 Servizio e diritto di Duckworth e chiusura a rete.

15-15 Risposta lunga di Sinner

0-15 Brutto diritto di Duckworth in uscita dal servizio.

0-2 BREAK IMMEDIATO DI DUCKWORTH! Solo un punto per l’italiano sin qui.

15-40 DUE PALLE BREAK DUCKWORTH! Male l’azzurro in uscita dal servizio.

15-30 Ottima prima di Sinner.

0-30 Diritto profondo in uscita dal servizio per Sinner a va fuori.

0-15 Sinner perde la diagonale di rovescio: colpo in rete.

0-1 Partenza sprint e a zero di Duckworth.

40-0 In rete la risposta dell’australiano.

30-0 Ace del #56 al mondo.

15-0 Buona prima dell’aussie.

0-0 Si comincia a Sofia! Batte Duckworth.

INIZIO PRIMO SET

17.06 In ottica Coppa Davis, Jannik Sinner è atteso in doppio con Matteo Berrettini nel torneo di Indian Wells. Un gran momento per l’Italia che vuole concludere alla grande la stagione.

17.04 Riscaldamento al via sul campo Centrale!

17.02 Anche Lorenzo Sonego sta dando spettacolo a San Diego, con l’azzurro virtualmente al best ranking con la posizione #21 e pronto a giocare i quarti di finale contro Casper Ruud.

17.00 Ingresso in campo dei giocatori! Attesa per il settimo quarto di finale stagionale di Jannik Sinner.

16.58 L’australiano ha perso la prima finale ATP in carriera per 7-6(6) 6-3 dopo un cammino perfetto in cui non aveva perso parziale, neanche contro John Millman e Filip Krajinovic.

16.56 James Duckworth invece continua a scalare posizioni e dopo la finale ad Astana persa contro il sudcoreano Kwon Soon-woo, ha piazzato il best ranking alla posizione #54 guadagnando due posizioni.

16.54 Per quanto riguarda Milano, l’azzurro rincorre Auger-Aliassime ma con una vittoria odierna tornerebbe in vetta. Nel ranking invece, solo una vittoria finale del torneo gli consegnerebbe di tornare al 14° posto.

16.52 L’ultimo qualificato certo al momento è Alexander Zverev dopo Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev e il serbo. In bilico Matteo Berrettini vicino ai 4000 punti: decisamente più vicini Rafael Nadal e Hubert Hurkacz.

16.50 Servirà un miracolo al tennista italiano che dovrà dare il massimo, soprattutto ad Indian Wells e Vienna oltre che mantenere i punti in Bulgaria. Ma gli aiuti potrebbero giungere da Rafael Nadal e Novak Djokovic in caso di forfait a Torino.

16.48 Jannik Sinner rincorre la top8 nella Road to Finals dietro Felix Auger-Aliassime e Casper Ruud: con una vittoria oggi, l’azzurro scalzerebbe proprio il canadese.

16.46 James Duckworth vuole fare ancora bene dopo la vittoria agli ottavi di finale su Benoit Paire, battuto con un doppio 6-4. Oltre al francese però, l’australiano ha avuto la meglio in un prestigioso primo turno contro il finlandese Emil Ruusuvuori per 3-6 6-4 6-4.

16.44 Il tennista azzurro continua la sua rincorsa alle Finals verso Torino, dove ora è attualmente 11º. Per Milano invece ha già strappato il pass ed è attualmente secondo: obiettivo conferma per la testa di serie #1 che ha avuto il bye al primo turno.

16.42 Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria di ieri sul bielorusso Egor Gerasimov per 6-2 7-6(3) al termine di una sfida dominata ma complicatasi nel finale con i match point annullati dall’avversario.

16.40 L’altro doppio invece si è giocato sul campo 1 con la vittoria di Gonzalez e Molteni, vittoriosi per (5)6-7 6-2 10-4 contro Brkic e Cacic.

16.38 I singolari invece hanno visto protagonisti lo statunitense Marcos Giron, vincitore per 6-4 6-2 contro l’australiano John Millman e la sfida tra Gianluca Mager e Gael Monfils, vittorioso con un doppio 6-2.

16.36 In mattinata si sono giocate altre tre sfide: il doppio ha aperto il programma alle ore 12.00 con la vittoria dei britannici O’Mara e Skupski contro Saville/Smith per 6-3 2-6 10-8.

16.34 Chi vince oggi approda in semifinale contro uno tra il polacco Kamil Majchrzak e il serbo Filip Krajinovic, in campo subito dopo la sfida tra Jannik Sinner e James Duckworth.

16.32 Terzo incrocio tra i due giocatori dopo la vittoria dell’azzurro al secondo turno a Colonia 2020 per 6-1 6-2 e la sconfitta in Canada. L’italiano infatti ha perso il secondo confronto contro l’australiano nell’estate americana per 6-3 6-4.

16.30 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner ed James Duckworth, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile ATP Sofia 2021 in Bulgaria.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner ed James Duckworth, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile ATP Sofia 2021 in Bulgaria. Terzo incrocio tra i due giocatori dopo la vittoria dell’azzurro al secondo turno a Colonia 2020 per 6-1 6-2 e la sconfitta in Canada. L’italiano infatti ha perso il secondo confronto contro l’australiano nell’estate americana per 6-3 6-4. Chi vince oggi approda in semifinale contro uno tra il polacco Kamil Majchrzak e il serbo Filip Krajinovic.

Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria di ieri sul bielorusso Egor Gerasimov per 6-2 7-6(3) al termine di una sfida dominata ma complicatasi nel finale con i match point annullati dall’avversario. Il tennista azzurro continua la sua rincorsa alle Finals verso Torino, dove ora è attualmente 11º. Per Milano invece ha già strappato il pass: obiettivo conferma per la testa di serie #1.

James Duckworth vuole fare ancora bene dopo la vittoria agli ottavi di finale su Benoit Paire, battuto con un doppio 6-4. Oltre al francese però, l’australiano ha avuto la meglio in un prestigioso primo turno contro il finlandese Emil Ruusuvuori per 3-6 6-4 6-4. L’oceanico è in fiducia dopo la finale conquistata ad Astana e persa contro il sudcoreano Kwon Soon-woo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner ed James Duckworth, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile ATP Sofia 2021 in Bulgaria, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. In programma come quarto match di giornata ed in ogni caso come primo dalle 17.00 italiane sul Campo Centrale; non prima delle 15.30 invece è in programma la sfida tra il francese Gael Monfils ed l’azzurro Gianluca Mager. La partita sarà trasmessa in diretta tv su SkySport Tennis e Supertennis, in diretta streaming su Sky Go e su supertennis.tv.

