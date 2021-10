LIVE Salernitana-Napoli, Serie A calcio in DIRETTA: il derby campano atteso da oltre due decenni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE testuale di Salernitana-Napoli, sfida valevole per l’11esima giornata di Serie A.

La Salernitana arriva alla sfida carica di determinazione per una gara dal significato unico: un derby campano che mancava da 11 anni in gare ufficiali, quando il Napoli si impose 3-0 ai 32esimi di Coppa Italia. La squadra ereditata da Colantuono dopo l’esonero di Castori, è riuscita nell’impresa di espugnare Venezia in svantaggio 1-0, con la rete decisiva al 95′ minuto. I granata sono a quota 7 punti e in piena lotta per la salvezza.

Il Napoli vuole confermarsi in vetta e continuare il percorso di crescita avviato con Spalletti, che in questo campionato non ha ancora subito sconfitte (9 vittorie e 1 pareggio, 28 punti totali. I partenopei hanno sbrigliato senza troppi patemi la pratica Bologna nel corso dell’ultima giornata di campionato, con il punteggio di 3-0, ed il derby campano rappresenta un ulteriore motivazione per continuare a sognare il alto.

La partita avrà inizio alla ore 18.00, OA Sport ve ne garantirà la DIRETTA LIVE testuale garantendovi aggiornamenti puntuali. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-NAPOLI

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Bonazzoli, Djuric. All. Colantuono

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

