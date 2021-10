VIDEO Salernitana-Napoli 0-1, highlights, gol e sintesi: Zielinski regala la decima vittoria, azzurri in testa alla Serie A

Il Napoli ha sconfitto la Salernitana per 1-0 nell’attesissimo derby campano valido per l’undicesima giornata della Serie A 2021-2022 di calcio. I partenopei si sono imposti in trasferta grazie a un gol di Zielinski al 61′. Gli azzurri hanno così conquistato la decima vittoria stagionale e si confermano in testa alla classifica generale con tre punti di vantaggio sul Milan, atteso stasera dal big match contro la Roma. La Salernitana resta invece al penultimo posto, in piena lotta per non retrocedere. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Salernitana-Napoli 0-1.

VIDEO HIGHLIGHTS NAPOLI-SALERNITANA 0-1

VIDEO GOL ZIELINSKI (0-1)

Foto: Lapresse