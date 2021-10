Decima vittoria in Serie A per il Napoli, che nel derby campano riesce a battere la Salernitana con il punteggio di 0-1. Decisivo il gol di Zielinski al 61° minuto, che consente alla formazione partenopea di issarsi in testa alla classifica con 31 punti, con il Milan chiamato a rispondere questa sera all’Olimpico di Roma contro i giallorossi.

Primo tempo che non si può certo definire di quelli scoppiettanti, con un’unica, grande occasione toccata in sorte a Zielinski, che controlla il cross di Di Lorenzo non spazzato via da Strandberg: conclusione alta sopra la traversa. Poi lunghi minuti con tante interruzioni, gioco controllato sul piano tattico e un’ammonizione, quella di Anguissa, che entra in modo scomposto su Gondo e si fa male lui stesso, anche se il problema non si rivela essere grave.

A inizio ripresa si verifica un’interruzione ancora più lunga perché Di Tacchio, a seguito di uno scontro di gioco non proprio tenero, rimane a terra e ci vogliono diversi minuti per rimettere le cose (e un turbante) a posto. Dopo le prime sostituzioni Petagna, su bella azione degli uomini di Spalletti, fallisce il gol a porta vuota colpendo di testa sulla traversa. Sugli sviluppi della stessa azione, al 61′, Mario Rui rimette il pallone in area, Zielinski calcia di sinistro e supera Belec per la nona rete della stagione italiana.

Al 69′ brutto fallo di Kastanos su Anguissa, Fabbri utilizza il VAR e decreta l’espulsione del giocatore granata. Sette minuti dopo Koulibaly “riequilibra” la situazione, finendo la partita con un fallo al limite dell’area su Simy (anche qui entra in gioco il VAR). All’81, su punizione, Ribery sfiora il pari: Di Lorenzo salva sulla linea la punizione del francese. Elmas e Mario Rui, nel finale, trovano Belec attento a evitare il raddoppio napoletano, e nel corso dei 7′ di recupero Ospina rischia grosso, non trattenendo un pallone sul quale Gagliolo si avventa, ma il ben più che potenziale 1-1 si trasforma in una palla che vola alta sopra la traversa.

SALERNITANA-NAPOLI 0-1 (0-0)

GOL: Zielinski 61′

SALERNITANA (4-2-3-1): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri (dall’88’ Gagliolo); Kastanos, Di Tacchio, Schiavone (dall’88’ Djuric); Ribery; Bonazzoli (dal 71′ Obi), Gondo (dal 64′ Simy). A disposizione: Fiorillo, Russo, Jaroszynski, Veseli, Aya, Kechrida, Delli Carri, Vergani. All. Colantuono

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski, Politano (dall’80’ Juan Jesus), Mertens (dal 60′ Petagna), Lozano (dal 60′ Elmas). A disposizione: Meret, Marfella, Demme, Insigne, Ghoulam, Zanoli, Lobotka. All. Spalletti

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

Foto: LaPresse