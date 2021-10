CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.13 Di seguito le pagelle della sfida:

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec 6; Zortea 5, Strandberg 6,5, Gyomber 6, Ranieri 6 (88′ Gagliolo s.v.); Schiavone 5,5 (88′ Djuric s.v.), Di Tacchio 5,5, Kastanos 5; Ribery 6,5; Gondo 5,5 (64′ Simy 6), Bonazzoli 5 (71′ Obi 5,5). All: Colantuono 6.

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6, Koulibaly 5, Mario Rui 5,5; Anguissa 6, Fabian Ruiz 6, Zielinski 6,5 (94′ Zanoli s.v.); Politano 6 (80′ Juan Jesus 6), Mertens 5 (59′ Petagna 6,5), Lozano 6 (59′ Elmas 6,5). All: Spalletti 6,5.

20.05 64% a 36% il possesso palla in favore del Napoli, che ha tirato 18 volte in totale contro le 9 dei granata. Più Napoli per i primi 65′ minuti, con la Salernitana arrembante nel finale.

19.59 Vittoria fondamentale del Napoli che è momentaneamente sola in vetta alla classifica a quota 31 punti. Vittoria dal peso specifico elevato nel derby campano, contro un pubblico caloroso e una Salernitana che nel finale ha spaventato i partenopei.

FINISCE QUA, IL NAPOLI ESCE DALL’ARECHI CON TRE PUNTI D’ORO, FINISCE 0-1.

90+5′ Calcio di punizione di Ribery che sfila sul fondo. Questa è probabilmente l’ultima chance per i granata.

90+3′ Calcio d’angolo in favore del Napoli che può respirare.

90+1′ PERICOLOSO ELMAS! Il macedone calcia dall’interno dell’area di rigore, centrale. Respinge con i pugni Belec.

87′ Corner di Ribery allontanato da Mario Rui, contro cross deviato in fallo laterale.

85′ Calcia Ribery che ha provato a sorprendere Ospina, palla altissima.

84′ Colpo di testa di Strandberg, blocca Ospina.

83′ Insiste la Salernitana, pressione sul Napoli che si è rintanato in difesa.

81′ Cross di prima di Ranieri, pallone deviato in calcio d’angolo.

79′ Partita vivace ora, entrata nella sua fase clou. E’ tornata a farsi vedere in avanti la Salernitana.

78′ Sulla prosecuzione dell’azione il cross basso di Schiavone viene allontanato da Anguissa.

77′ CALCIA RIBERY, SALVA SULLA LINEA DI LORENZO! Pallone vellutato sotto l’incrocio dei pali, ma è miracoloso Di Lorenzo che di testa evita un goal quasi certo.

75′ Calcio di punizione per la Salernitana dai 22 metri, posizione interessante per uno specialista come Ribery.

74′ CARTELLINO ROSSO A KOULIBALY, NAPOLI IN DIECI UOMINI! Ripartenza micidiale della Salernitana, Koulibaly non riesce ad evitare il contatto ed è costretto al fallo da dietro per recuperare l’attaccante avversario diretto verso la porta.

72′ Dribbling secco di Elmas che colpisce malissimo la sfera dai 20 metri, conclusione nettamente a lato.

71′ ZIELINSKI VICINO AL RADDOPPIO! Calcia in controbalzo il trequartista polacco, palla di poco a lato.

69′ Ora è durissima per i padroni di casa che hanno subito il duplice colpo. E’ il Napoli a dirigere la gara.

68′ CARTELLINO ROSSO A KASTANOS! Il centrocampista cipriota, nel tentativo di interrompere il contropiede del Napoli, è intervenuto da dietro sulla gamba di Anguissa.

66′ Entrataccia di Kastanos ai danni di Zambo Anguissa. Giallo al cipriota, ma l’arbitro è andato al Var per valutare l’entità del fallo.

65′ Entra Simy al posto di Gondo nella Salernitana. L’ivoriano ha svariato assai sul fronte offensivo senza però incidere negli ultimi 20 metri.

64′ Goal d’importanza capitale per gli azzurri, in un secondo tempo dove le gerarchie si erano ribaltate e la Salernitana stava provando a manovrare con maggior intensità.

63′ GOAL CONFERMATO, NAPOLI AVANTI 0-1!

62′ Controllo al Var in corso per un presunto fuorigioco di Petagna ad inizio azione.

61′ GOAL DEL NAPOLI, 0-1! Si accende la squadra di Spalletti, pressochè assente nella ripresa, con un azione rapidissima sulla fascia destra. Cross basso in mezzo con Petagna che in allungo colpisce la traversa. L’azione continua con il pallone rimesso in mezzo che trova Zielinski, abile a battere Belec da posizione ravvicinata.

59′ Primi due cambi nelle fila del Napoli: dentro Elmas e Petagna, fuori Lozano e Mertens.

58′ Palla allargata verso Gondo che una conclusione bassa, deviata da Koulibaly in calcio d’angolo.

56′ Calcia Gondo al termine di un azione personale, palla larghissima sulla destra.

53′ Fuorigioco di rientro di Di Lorenzo.

52′ E’ partita meglio la Salernitana in questo inizio di ripresa.

51′ E’ entrato in campo lo staff medico per verificarne le condizioni, ma il giocatore granata dovrebbe essere in grado di riprendere.

50′ Rimane a terra il capitano della Salernitana Di Tacchio dopo un duro scontro di gioco.

48′ Calcia Kastanos, murato da Koulibaly.

47′ Calcio di punizione per la Salernitana, il cui cross viene allontanato da Rrahmani.

46′ Lancio di Gondo verso Ribery, esce Ospina che anticipa il francese.

SI RIPARTE, PRIMO PALLONE DELLA RIPRESA ALLA SALERNITANA.

19.07 Al Napoli serve una scintilla per decidere una partita complicata contro una squadra organizzata.

18.58 Numeri lapalissiani di superiorità Napoli all’intervallo: 70% a 30% il numero sul possesso palla e ben 9 tiri a 2, anche se molti di essi lontano dalla porta difesa da Belec.

18.55 Si è visto un Napoli più aggressivo e compatto che ha avuto con Zielinski e Politano due importanti occasioni. I ragazzi di Colantuono hanno badato alla sostanza senza eccedere.

SI VA ALL’INTERVALLO SUL PUNTEGGIO DI 0-0.

45+2′ Ancora Napoli in avanti ma senza creare nulla di rilevante.

SARANNO TRE I MINUTI DI RECUPERO.

44′ In scivolata Strandberg devia in calcio d’angolo su un pallone potenzialmente pericoloso per Politano!

43′ Tenta la conclusione a giro Lozano, palla che non scende e termina a lato non di molto.

40′ Tenta un lancio lungo Ruiz, intercetta Di Tacchio che può gestire la sfera.

39′ Calcia Bonazzoli dopo una ripartenza dei granata, abile Ospina a bloccare a terra.

37′ Continua a funzionare la trappola difensiva della Salernitana, che pur snaturando un calcio propositivo, sta imbrigliando il Napoli con efficaci marcature ad uomo.

35′ OCCASIONE NAPOLI! Cross verso Politano che calcia a botta sicura con Belec battuto, ma Gyomber è attento e salva in scivolata.

33′ La Salernitana cerca il contropiede come arma, spesso con Ribery che si accende per primo.

32′ Pesa l’assenza di Osimhen come riferimento unico, anche perchè Mertens non ha ancora visto la porta.

31′ Possesso palla per il Napoli, palla a terra. Spesse volte l’azione passa dai piedi di Zielinski che cerca di allargare la traiettoria.

29′ Per ora la gara non si accende e il ritmo è piuttosto basso.

28′ Adesso è la Salernitana che ci prova anche se con idee spesso confuse ed affrettate.

27′ Cross di Kastanos, allontana Koulibaly.

25′ Ribery scambia con Bonazzoli e tenta l’uno due che viene letto puntualmente da Di Lorenzo che spazza via.

23′ Manovra corale del Napoli che non si anima e la partita di conseguenza vive solo di sporadiche fiammate individuali.

22′ Azione personale di Lozano che si allunga troppo il pallone che termina sul fondo.

21′ Pressing alto del Napoli, ma il palleggio dei padroni di casa seppur lento e non molto godibile è quasi inscalfibile.

19′ Cerca un’interessante azione personale Zambo Anguissa che va in percussione, fermato bene dalla coppia centrale della Salernitana.

17′ Calcia Zielinski dopo uno scambio rapido con Ruiz per vie centrali, palla addosso a Gyomber.

16′ 73% di possesso palla del Napoli contro il 27% della Salernitana.

14′ La Salernitana vuole addormentare la gara, non si trovano spazi da ambo le parti.

13′ Zambo Anguissa non s’intende con Mertens, ripartenza dei padroni di casa che viene fermata dallo stesso centrocampista camerunenense con una trattenuta.

11′ Lancio lungo verso Bonazzoli, legge bene la diagonale Koulibaly che intercetta.

10′ Colpo di testa di Lozano, palla di poco alta.

8′ Prova a farsi vedere la Salernitana con Gondo che tenta il cross basso, interviene Koulibaly che devia la sfera in calcio d’angolo.

7′ OCCASIONE PER ZIELINSKI! Gioca di volo il Napoli, viene imbucato il polacco in area di rigore da posizione defilata. Il calciatore ex-Udinese cerca di incrociare, ma la sfera termina sopra la traversa.

5′ Calcia Politano, palla in curva. Continuo a ribadire il tifo dei salernitani che cantano con una passione coinvolgente.

3′ Conclusione di Lozano murata da Strandberg, allontana Gyomber che cerca Ribery, anticipato da Rrahmani.

2′ Tenta il dribbling nello stretto Ribery, ma viene chiuso prontamente da Koulibaly.

1′ Prima dinamica interessante creata dal Napoli con Politano che riesce a compiere la finta a rientrare, salvo poi non riuscire a liberare Mertens con uno scavetto.

18.03 I migliori marcatori del Napoli sono Osimhen a quota 5 reti e oggi assente e Insigne a quota 4, di cui due contro il Bologna.

18.01 Inno della Serie A e si parte a breve.

17.57 Squadre sul terreno di gioco.

17.55 La Salernitana cerca punti preziosi in ottica salvezza, vista la bagarre che coinvolge quasi metà classifica.

17.53 La Salernitana ha un bilancio di 10 goal fatti e 22 subiti, il che testimonia un fase difensiva che soffre il ritmo del campionato ( la media recita più di due goal a partita subiti).

17.47 Da seguire nella Salernitana Federico Bonazzoli, autore di un avvio di stagione con all’attivo 2 reti. L’ex doriano è un talento che da anni sta cercando la piazza giusta per imporsi, dopo le numerose panchine cumulate tra Torino e Sampdoria.

17.31 Il Napoli schiera l’11 base, senza turnover e che vede il rientro di Zielinski dal primo minuto.

17.29 Nei granata preferito Gondo a Simy come centravanti.

17.27 Nel Napoli fuori Osimhen per infortunio, al suo posto ecco la carta Mertens. Il belga ha aperto ad un possibile addio a fine stagione, probabilmente in Mls (campionato americano).

17.26 Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Schiavone, Di Tacchio, Kastanos; Ribery; Gondo, Bonazzoli. All: Colantuono.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Lozano. All: Spalletti.

17.23 Buon pomeriggio e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Napoli e Salernitana.

Buongiorno e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE testuale di Salernitana-Napoli, sfida valevole per l’11esima giornata di Serie A.

La Salernitana arriva alla sfida carica di determinazione per una gara dal significato unico: un derby campano che mancava da 11 anni in gare ufficiali, quando il Napoli si impose 3-0 ai 32esimi di Coppa Italia. La squadra ereditata da Colantuono dopo l’esonero di Castori, è riuscita nell’impresa di espugnare Venezia in svantaggio 1-0, con la rete decisiva al 95′ minuto. I granata sono a quota 7 punti e in piena lotta per la salvezza.

Il Napoli vuole confermarsi in vetta e continuare il percorso di crescita avviato con Spalletti, che in questo campionato non ha ancora subito sconfitte (9 vittorie e 1 pareggio, 28 punti totali. I partenopei hanno sbrigliato senza troppi patemi la pratica Bologna nel corso dell’ultima giornata di campionato, con il punteggio di 3-0, ed il derby campano rappresenta un ulteriore motivazione per continuare a sognare il alto.

La partita avrà inizio alla ore 18.00, OA Sport ve ne garantirà la DIRETTA LIVE testuale garantendovi aggiornamenti puntuali. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-NAPOLI

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Bonazzoli, Djuric. All. Colantuono

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

Foto LaPresse