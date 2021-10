LIVE Motocross, GP Garda 2021 MXGP in DIRETTA: Tim Gajser svetta nella gara-2, quarto posto per Cairoli. Febvre nuovo leader del Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.00 Grazie per averci seguito in questa giornata dedicata al Mondiale Motocross. Appuntamento ora a Mantova per due prove da non perdere. Un saluto a tutti!

15.57 Ottima gara per Cairoli che anche oggi è stato competitivo. Il siciliano perdere punti in classifica e scivola sesto, ma la Top5 non è lontana. Herlings perde punti ed ora è a -3 da Febvre alla vigilia di un interessantissimo doubleheader in quel di Mantova.

15.55 La classifica aggiornata del Mondiale:

15.48 La terra di Pietramurata regala emozioni ed incorona Seewer che guadagna altri punti sul nostro Cairoli nella classifica generale. Giornata perfetta per lo svizzero che quest’oggi ha mostrato un passo incredibile.

15.46 Tim Gajser vince race-2 del GP del Garda! Terzo Febvre che mantiene la leadership del Mondiale, mentre Seewer termina secondo.

15.44 Passa Herlings! Difficoltà per Prado che come da pronostico alza bandiera bianca.

15.42 Herlings torna su Prado! L’olandese sta dando tutto per arrivare in Top5 e limitare i danni dopo due scivolate.

15.40 Ultimi tre giri! Gajser ad un passo da un nuovo successo! Che prova per lo sloveno!

15.39 Herlings sale nono. Due cadute hanno contraddistinto la prova dell’olandese che perde tantissimi punti in classifica.

15.37 Caduta per il Jacobi, non ci sono conseguenze per lui!

15.35 Febvre, caduto nella race-1, non si sta risparmiando. Sono al momento 3 i secondi che separano il transalpino da Seewer.

15.33 Gara da dimenticare per Herlings che è decimo! Febvre resta terzo ed è pronto per guadagnare punti pesantissimi sul rivale.

15.31 NUOVA CADUTA PER HERLINGS! L’olandese riparte, ma oramai non c’è più nulla da fare per la Top3!

15.30 Gajser è stato il padrone di questa prova, il migliore dal primo giro! Seewer è secondo con 17 secondi di margine! Piccolo errore per lui nell’ultima curva, una situazione che potrebbe approfittare Febvre.

15.27 Prado scende quinto davanti a Cairoli. Lo spagnolo inizia a faticare come da copione. Gajser resta sempre leader della graduatoria!

15.15 Febvre! Incredibile ritmo del leader del Mondiale che beffa Cairoli e si porta subito nella scia di Prado che è stato il migliore al via!

15.14 Continua la lotta per le posizioni di testa con Cairoli che è quarto alle spalle di Prado. Gajser resta leader, mentre Febvre è quinto.

15.12 Gajser è primo dopo il primo giro, mentre Cairoli scivola quarto. Sale terzo Herlings che minaccia Prado. Sesto posto per Febvre!

15.11 Che battaglia! Cairoli perde una posizione a favore di Gajser ora attacca anche Prado!

15.11 CAIROLI! Partenza eccellente per l’italiano che è secondo alle spalle di Prado. KTM al comando, mentre solo 13° Febvre!

15.10 Green Flag! Scatta la race-2 del GP del Garda per quanto riguarda la MXGP!

15.07 Fabio Di Giannantonio, protagonista del Mondiale Moto2, guarda con attenzione i piloti della MXGP che tra pochi minuti sono pronti per una prova da non perdere. Sale la tensione!

15.05 L’attesa è finita. Occhi puntati al via, una fase cruciale della corsa in una pista dove obiettivamente è complesso superare.

15.03 Seewer è stato semplicemente il migliore nella race-1. Lo svizzero non ha lasciato scampo ai rivali dominando la corsa dal primo all’ultimo minuto. Il #91 di Yamaha cerca il bis, un’impresa che non sarà semplice.

15.00 I piloti si preparano per accedere i motori. Mancano solo cinque gare al termine della stagione 2021, una delle più equilibrate di sempre!

14.56 Anche Gajser è in lotta per il campionato. Lo sloveno ha mostrato un buon passo in trentino ed è pronto a confermarsi nella corsa che ci apprestiamo a vivere.

14.53 Seewer è il diretto rivale di Cairoli per la lotta per il quinto posto nel Mondiale. Attualmente la posizione è occupata dal #222 del gruppo che nella race-1 ha concluso quinto.

14.50 Tantissimo pubblico è presente nell’impianto trentino che per il secondo anno consecutivo accoglie un trittico oltremodo interessante. Ricordiamo che dopo questa prova ci si sposterà in quel di Mantova per chiudere in bellezza il 2021.

14.46 Si scatena la festa in quel di Arco di Trento con Maxime Renaux che è ufficialmente campione del mondo della MXGP. Tra pochi minuti si ripartirà con la MXGP!

14.38 Tutto è pronto per la seconda prova del week-end in quel di Pietramurata. Febvre è il nuovo leader del Mondiale, ma tutto può cambiare ancora nell’appuntamento che ci apprestiamo a vivere.

14.35 Bentornati amici di OA Sport alla Diretta Live del Gran Premio del Garda, sedicesimo atto del Mondiale MXGP 2021. Tra pochi minuti si parte, mentre si sta per chiudere l’evento riservato alla MX2.

13.15 Grazie per averci seguito in questa diretta. Appuntamento tra qualche ora per una gara-2 da non perdere. Un saluto a tutti!

13.10 Seewer, grazie all’affermazione odierna, si porta a soli 4 punti da Cairoli in classifica. L’elvetico vede il portacolori di KTM che è quinto nel Mondiale cinque gare dal termine. L’azzurro si è mostrato a suo agio sulla terra trentina, un tracciato oltremodo selettivo che non perdona.

13.06 Gajser ha chiuso quarto la prima competizione davanti ad Antonio Cairoli, pronto a bissare questo pomeriggio quanto fatto vedere mercoledì. Il #222 della MXGP cerca di chiudere al meglio quella che è la sua ultima stagione da protagonista nel mondo del motorsport.

13.03 L’elvetico Seewer ha preso in mano la corsa nella seconda metà della competizione ed ha saputo gestire l’ipotetico ritorno da parte di Febvre, protagonista assoluto in questo trittico italiano. Il portacolori di Yamaha ha concluso la race-1 con oltre 20 secondi di margine sui rivali.

13.00 Le emozioni non sono mancate nella prima competizione in quel di Pietramurata. Cambia ancora la leadership della MXGP con il francese Roman Febvre che ora guida il Mondiale con 1 solo punto sull’olandese Jeffrey Herlings.

12.50: VITTORIA DI SEEWER!!! Lo svizzero della Yamaha dominato gara-1 a precedere Febvre ed Herlings. Gajser ha concluso quarto davanti a Tony Cairoli. Bene anche Alessandro Lupino ottavo.

12.44: CAIROLI PASSA PRADO! Il siciliano sale in quinta posizione, mentre lo spagnolo decade in settima scavalcato anche da Coldenhoff.

12.41: Siamo nelle ultime battute e se Seewer ha ormai in cassaforte il successo di gara-1, il primo della sua stagione. Per il secondo e terzo gradino c’è lotta.

12.35: Seewer fa gara di testa in solita, mentre Febvre gestisce la situazione, ma deve guardarsi costantemente alle spalle dagli assalti di Herlings e di Gajser, mentre Cairoli ha puntato a Prado.

12.30. Prado in grade difficoltà! Lo spagnolo della KTM subisce gli attacchi dei tre contendenti per il titolo: Febvre, Herlings e Gajser ne approfittano. Lo spagnolo deve guardarsi ora da un Cairoli in grande ascesa.

12.25: Febvre, Herlings, Gajser sono vicini a Prado che fatica tremendamente in questa fase e di questo prova ad approfittarne anche Cairoli. Il siciliano, non partito in maniera ottimale, sta cercando di recuperare terreno.

12.20: Seewer gira a un ritmo poco sostenibile da parte degli altri piloti e guadagna un margine di sicurezza, mentre impazza la sfida per la seconda e terza piazza alle sue spalle.

12.15: Lo svizzero della Yamaha aumenta il proprio margine di vantaggio nei confronti della concorrenza, con Prado che sta perdendo in termini di prestazione sulla sua KTM.

12.12 Seewer comanda le fila di questa gara-1, lo svizzero precede nell’ordine Prado, Coldenhoff, Gajser, Febvre, Herlings, Cairoli, Lupino.

12.10: VIA A GARA-1 DEL GP DEL GARDA DI MXGP!!!

12.04: Se Tony dovesse trovare due ottime partenze, come avvenuto due giorni fa sulla stessa pista, avrebbe tutte le credenziali necessarie per salire sul podio e per giocarsi nuovamente un possibile (ma difficile) trionfo.

12.00: Il 36enne siciliano, fresco vincitore del GP di Pietramurata con un terzo ed un primo posto di manche, punta in alto anche in vista dell’ultimo evento (dei 3) in programma ad Arco di Trento grazie ad uno stato di forma in crescita e ad un ottimo feeling con il tracciato trentino.

11.56: Questi tre piloti sono inevitabilmente tra i grandi favoriti per il successo di tappa, insieme al padrone di casa italiano Tony Cairoli.

11.52: L’olandese della KTM, nonostante un GP infrasettimanale da incubo a causa del ritiro in gara-1, ha la tabella rossa con una lunghezza di margine sul francese della Kawasaki e tre sullo sloveno della Honda.

11.48: Nella classe regina fari puntati sulla splendida volata finale per il titolo tra Jeffrey Herlings, Romain Febvre e Tim Gajser, racchiusi in appena 3 punti.

11.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio del Garda, sedicesimo atto della stagione 2021. Tra pochi minuti la gara-1.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP Garda, ultimo round dei tre previsti in quel di Pietramurata. Lo spettacolo è assicurato dopo il turno infrasettimanale di settimana scorsa che ha riaperto la classifica generale a tre eventi dal termine del 2021.

Antonio Cairoli è stato il migliore in settimana sulla terra trentina vincendo l’evento al termine di una race-2 perfetta. Il #222 della MXGP cerca di confermarsi in una pista oltremodo selettiva, ben conosciuta da tutti i protagonisti del Mondiale.

L’olandese Jeffrey Herlings è al comando della classifica generale nonostante il ritiro nella race-1 del GP di Pietramurata. Il centauro di KTM si prepara per le due prove odierne con 1 solo punto di vantaggio sul francese Romain Febvre (Kawasaki). Attenzione anche allo sloveno Tim Gajser (Honda), terzo al momento con 3 lunghezze da leader del Mondiale.

Tutto può succedere quest’oggi in due gare da non perdere. L’appuntamento è per le 12.15, come sempre in diretta su OA Sport. La seconda manche sarà alle 15.15. Buon divertimento!

