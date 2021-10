Un terzo posto e buoni segnali. La Milano-Torino 2021 è stata per i corridori di vertice un modo per testare le gambe in vista del Giro di Lombardia, in programma sabato 9 ottobre, e per il portoghese João Almeida gli spunti sono stati più che confortanti.

Nella prova odierna che partiva da Magenta e giungeva a Superga, con un erta finale molto impegnativa, gli atleti d’elite del pedale hanno fatto il punto della situazione e per il corridore della Deceuninck-Quick-Step il bilancio è positivo. Giunto alle spalle di uno strepitoso Primoz Roglic (Jumbo-Visma), nuovamente a segno dopo il Giro dell’Emilia, e del britannico della Ineos-Grenadiers Adam Yates, il lusitano ha compreso la sua condizione e in vista della ‘Classica delle foglie morte’ c’è fiducia.

“Sabato sarà una giornata dura. Il Lombardia è una corsa più lunga, più difficile, con più salite. Abbiamo una squadra forte, possiamo essere fiduciosi. Oggi è stata una giornata importante. Se ho le gambe ci proverò, questo è certo“, le parole di Almeida ai microfoni della Rai.

Il portoghese ha poi anche sottolineato l’importanza del belga Remco Evenepoel, apparso in forma smagliante nel corso della Coppa Bernocchi e desideroso di riscatto ricordando quanto accaduto l’anno scorso e il brutto incidente lungo la discesa successiva al Muro di Sormano: “Avremo anche Remco, penso potremo fare qualcosa come team. Avremo più carte da giocare. Cercheremo di dare il meglio come squadra, compatti per vincere la Monumento”. Non resta che attendere dunque quest’edizione 2021 del Lombardia.

Foto: LaPresse