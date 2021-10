Milano-Torino 2021, prima corsa da bicampione del mondo per Alaphilippe. Grande sfida con Roglic e Pogacar a Superga

La classica più antica del calendario internazionale torna domani, mercoledì 6 ottobre. Dopo il cambio di percorso dell’anno scorso, la corsa riproporrà il tracciato che l’ha resa una delle corse più spettacolari dell’anno. Torna infatti l’arrivo con doppia ascesa alla celebre Basilica di Superga.

190 chilometri con partenza da Magenta per un percorso che sarà prevalentemente pianeggiante, ad eccezione della breve salita di Zimone, fino agli ultimi 25 km dove la corsa esploderà. I corridori dovranno percorrere due volte la salita sul Colle di Superga, 4.9 km al 9.1% di pendenza media con punte al 14%, intervallate dalla difficile discesa su Rivodora.

Il grande fascino di questa corsa ha attirato ancora una volta le più grandi stelle del panorama ciclistico internazionale. La startlist è infatti davvero quella delle grandi occasioni, a partire dall’appena proclamato bicampione del mondo Julian Alaphilippe, alla prima corsa dopo il trionfo nelle Fiandre. A sfidarlo troverà gli sloveni Primoz Roglic, reduce da una straordinaria vittoria sul San Luca al Giro dell’Emilia, e Tadej Pogacar, due volte vincitore del Tour de France.

I pretendenti alla vittoria non finiscono certo qui, tra i grandi nomi troviamo infatti la coppia della Ineos composta da Adam Yates e Tao Geoghegan Hart, i francesi Guillaume Martin (Cofidis) e David Gaudu (FDJ), il russo Aleksandr Vlasov (Astana) e due ex vincitori di questa corsa, Thibaut Pinot (FDJ) e Michael Woods (Israel Start-Up Nation)

Ci proverà anche Vincenzo Nibali, mai meglio di sesto nelle cinque partecipazioni precedenti, ma sicuramente ancora galvanizzato dalla vittoria in casa al Giro di Sicilia. Per lui, come per tutti gli altri, questa corsa sarà anche un importante step di preparazione verso il Giro di Lombardia. Per quanto riguarda gli italiani, da segnalare anche la presenza di Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), fresco vincitore della Tre Valli Varesine, di Domenico Pozzovivo (Qhubeka NextHash) e di due corridori già presenti nell’albo d’oro come Diego Ulissi (Team UAE) e Diego Rosa (Arkea Samsic).

Foto: LaPresse