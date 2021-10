Marvin Vettori, nell’intervista immediatamente successiva alla vittoria nel combattimento diventato catchweight all’interno dello UFC Vegas 41 contro Paulo Costa, si è espresso quando, in sostanza, stava ancora riprendendosi dalla durissima lotta. Contro il brasiliano, ma non solo, ha dovuto prendere in mano la situazione.

Queste le sue parole: “Gran lavoro. E’ un’altra esperienza che mi ha migliorato. So che ho avuto il maggior cuore e la maggior voglia. Quando si va al quarto e quinto round non c’è nessuno che possa tenere il ritmo. Molti hanno detto che non sarebbe stato pronto, ma sento che fosse un trucco. In realtà era pronto“.

E su Costa: “I calci erano la cosa più impressionante di lui, erano a tutta potenza. E’ stato molto bravo di sicuro, ma ero pronto, e quando sono pronto nessuno può farci nulla. Lui avrebbe dovuto avere più rispetto per tutti noi. Doveva fare il peso, non è stato professionale. Con i suoi soldi mi comprerò un altro orologio. Però mi sono portato a casa un’altra vittoria e sono orgoglioso“. Il riferimento è al risarcimento che Costa dovrà pagargli, per le sanzioni UFC.

E sul fatto di volere ancora la cintura mondiale: “Di sicuro. Voglio combattere con i migliori per migliorare. Voglio anche dire una cosa ai miei amici e alla mia famiglia, e a tutti quelli che mi hanno sostenuto a Mezzocorona (dove c’era un maxischermo, N.d.R.). Grazie, ragazzi“