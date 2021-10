CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Vittoria Unanime 48-46 per Vettori, che praticamente vince un match che sembrava impossibile contro il brasiliano molto più grosso di lui.

VINCE MARVIN VETTORI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Finisce l’ultimo round, ora si aspetta la decisione dei giudici.

Tentativo fallito di takedown di Vettori.

Low kick di Costa.

Combinazione di Costa.

Costa oramai prova il tutto per tutto.

Destro di Costa.

Vettori middle kick a segno.

Vettori prova il takedown.

Destro di Costa che trova il viso.

Sinistro di Vettori a segno.

Vettori prova a resistere, porta a parete Costa.

Destro di Costa, sta rischiando Vettori.

Costa va palesemente all’attacco, deve recuperare.

Doppio destro di Costa.

Inizia l’ultimo round, Forza Marvin!

Finisce il quarto round, molto equilibrato il round, Costa comincia ad essere in debito d’ossigeno.

Middle kick di Costa.

Vettori prova il takedown.

Vettori mette a segno un jab bellissimo.

Sequenza di Vettori spettacolare con il gomito.

Doppio low kick di Costa.

Vettori entra con il sinistro due volte.

Jab di Costa a segno.

Low kick di Costa.

Destro di Costa che va a segno.

Pressa Vettori con Costa a parete.

Sanguina Vettori sul sopracciglio.

Sinistro di Vettori che va a segno.

Sinistro di Costa.

Vettori mette a parete Costa.

Middle kick di Costa ma risponde Vettori con un Jab.

Inizia il quarto round!

Finisce il terzo round che potrebbe ancora essere di Vettori, match molto aperto a tutti i risultati.

Ground and Pound leggero di Vettori.

Posizione di controllo per Vettori.

Top position per Vettori su Costa a terra.

Vettori inverte il tentativo di ghigliottina di Costa

Takedown di Costa.

Ottima sequenza di Vettori con i Jab.

Bellissimo jab di destro di Vettori.

Destro di Costa ma Vettori resiste.

Sinistro di Vettori!

Combinazione di Costa.

Middle kick di Vettori.

Destro di Costa.

Ancora head kick di Costa.

Inizia il terzo dei cinque round!

Finisce il secondo round, il punto detratto a Costa potrebbe portare il round in pari o addirittura pro Vettori.

Doppio Jab di Vettori.

Sinistro di Vettori.

Jab di Vettori.

Si riprende il match.

UN PUNTO DETRATTO PER COSTA, per la volontarietà del gesto.

Vettori usa il tempo per riprendere fiato.

Ditata negli occhi di Costa su Vettori, scorretto il brasiliano.

Ma Costa riesce ad alzarsi.

VETTORI PORTA A TERRA COSTA.

Rischio spalle a parete di Vettori.

Ancora combo di Vettori.

Uno due di Vettori su Costa.

Resiste Marvin, ma il brasiliano pressa.

Head kick di Costa pericoloso.

Destro di Vettori.

Middle kick di Costa.

Inizia il secondo round.

Finisce il primo round, possibile round per Vettori, molti i middle kick di Costa ma Marvin ha risposto prontamente con raffiche e combinazioni.

Ancora uno due di Vettori che prova a forzare.

Destro e sinistro di Vettori.

Destro di Costa e middle kick.

Vettori molto sicuro di se con lo striking.

Scarica di Vettori spettacolare.

Jab sinistro di Vettori.

Ottimo Vettori con una combinazione.

Ancora middle kick di Costa.

Diretto di Vettori che entra bene di sinistro.

Jab di Costa di sinistro.

Sinistro di Vettori.

Middle kick di Costa.

ATTACCA Vettori che riesce quasi a farlo arrivare a terra.

Head kick di Costa.

Guardia inversa per Vettori.

Low kick di Costa.

INIZIA IL MATCH! FORZA VETTORI!

Vengono annunciati i due atleti, si parte tra pochissimo!

Costa provoca Vettori appena entrato nell’ottagono.

Visibilmente più pesante Costa muscolarmente.

Entra il numero due al mondo Paulo Costa, ampi respiri all’ingresso nell’ottagono.

Concentrato al massimo Vettori, si aspetta l’ingresso del brasiliano.

Rischia tanto Vettori ad affrontare un avversario che ha portato l’incontro a 93 kg.

Entra Marvin Vettori, il suo ritorno nell’ottagono è ora in live.

Il match non è nella categoria dei pesi medi, in quanto Paulo Costa non ha effettuato il taglio del peso, ma Marvin ha voluto lo stesso combattere nonostante lui fosse pronto per la pesata dei medi.

Il nostro Marvin Vettori è il numero 5 al mondo, 17-5-1 il suo score.

Paolo Costa è il numero 2 al mondo, 13-1 lo score per il brasiliano.

Ma ora è il momento di Italian Dream, Marvin Vettori contro Paulo Costa, forza MARVIN!

Clamoroso pareggio maggioritario tra i due atleti.

Scherzano i due atleti che pensano di aver vinto a vicenda.

Vicino alla finalizzazione Gleen ma vincerà ai punti Dawson, ma che prestazione di Gleen che nel finire dell’ultimo round ha dato tutto quello che aveva.

Secondo round ancora molto favorevole a Dawson che sfiora la finalizzazione sul finire del round.

Primo round totalmente a favore di Dawson che ha tenuto a terra Gleen per quasi tutto il primo round.

Inizia il co main event, Dawson vuole scalare il raking per arrivare alla possibilità dell’incontro titolato.

00.00 È il momento del co main event, Grant Dawson vs Ricky Glenn.

23.57 Vittoria per Jessica-Rose Clark per decisione unanime.

23.55 Finisce l’incontro, tra poco la decisione dell’incontro.

23.49 Match equilibrato nei pesi gallo tra tra Jessica-Rose Clark e Joselyne Edwards.

23.30 Inizia il match tra Jessica-Rose Clark e Joselyne Edwards.

23.25 Tra poco l’inizio dell’incontro tra Jessica-Rose Clark e Joselyne Edwards.

23.20 Spettacolare vittoria di Alex Caceres vince con con la sottomissione grazie alla mossa Rear-Naked Choke contro Choi. Due incontri al main event di Vettori.

23.15 Vettori è concentrato:

23.10 Il programma della main card:

Light Heavyweight division: Nicolae Negumereanu ha sconfitto Isaac Villanueva per TKO al minuto 1:18 del Round 1.

Welterweight division: Francisco Trinaldo batte per split decision (29-27, 27-29, 29-27) Dwight Grant.

Featherweight division: Alex Caceres vs Seungwoo Choi

Women’s Bantamweight division: Jessica-Rose Clark vs Joselyne Edwards

Lightweight division: Grant Dawson vs Ricky Glenn

Light Heavyweight division: Paulo Costa vs Marvin Vettori

23.05 Eccome si vive l’attesa nella città natale di Marvin Vettori:

23.00 Ecco i risultati della Preliminary Card:

Bantamweight division: Jonathan Martinez ha sconfitto Zviad Lazishvili per decisione unanime (30-27, 30-27, 29-28).

Women’s Strawweight division: Randa Markos ha sconfitto Livinha Souza per decisione unanime (30-27, 30-27, 29-28).

Flyweight division: Jeffrey Molina ha sconfitto Daniel Laceroa per TKO al minuto 0:46 del Round 2.

Lightweight division: Jai Herbertt ha sconfitto Khama Worthy per TKO al minuto 2:47 del Round 1.

Middleweight division: Jamie Pickett ha sconfitto Laureano Staropoli per decisione unanime (30-27, 30-27, 29-28).

Women’s Strawweight division: Tabatha Ricci ha sconfitto Maria Oliveira per decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27).

Lightweight division: Mason Jones ha sconfitto David Onama per decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27).

Middleweight division: Gregory Rodrigues ha sconfitto Jun Yong Park per TKO al minuto 3:13 del Round 2.

22.55 Buonasera e benvenuti alla notte che ci accompagna al main event del nostro Marvin Vettori contro Paulo Costa.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del main event della UFC Night Fight: Marvin Vettori-Paulo Costa, il lottatore italiano deve riscattare l’ultima sconfitta subita contro Adesanya.

Marvin Vettori arriva al main event di UFC Night Fight per riprendere la scalata per la cintura dei pesi medi. Dopo l’evento della sconfitta contro Israel Adesanya nell’incontro per il titolo, l’italiano ritorna nell’ottagono per le MMA con uno score di 17 vittorie, 5 sconfitte e un pari. Paulo Costa invece, non combatte da un anno circa, proprio contro lo stesso campione nigeriano che nel settembre del 2020 lo mette ko nel secondo round per il match titolato dei medi.

Nella preparazione dell’incontro Marvin Vettori è stato assolutamente perfetto anche nel taglio del peso, cosa che non si può dire del suo rivale brasiliano “Borrachinha” che non è riuscito a tagliare il giusto peso per addirittura 12 kg di differenza. Condizione di scarsa professionalità dopo un anno dal suo ultimo incontro, che costringe Vettori ad accettare un incontro a quasi 93 kg di peso. Inoltre, l’italiano riceverà il 20% della borsa di soldi destinata a Paulo Costa come sanzione per il mancato taglio del peso.

La main card inizierà alle 22:00, ora italiana di sabato 23 ottobre mentre Vettori dovrebbe salire nell’ottagono intorno alla mezzanotte.

Match: Vettori-Costa

Data: 23 ottobre 2021

Orario: Tra le 23:00 di sabato e la 00:00 di domenica.

Canale tv e streaming: DAZN.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di testuale del main event della UFC Night Fight Marvin Vettori–Paulo Costa: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio tra le 23:00 e 00.00 (sarà il sesto match dalle ore 22.00). Buon divertimento!