LIVE Italia-Svezia U21 1-1, Qualificazioni Europei in DIRETTA: Prica pareggia allo scadere del secondo tempo. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.36 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

19.33 Ecco le pagelle:

ITALIA (4-3-3): Turati 5.5; Bellanova 6.5 (90′ Ferrarini s.v.), Lovato 6, Okoli 5, Udogie 6; Tonali 6, Sa. Esposito 6, Rovella 5; Colombo 6.5 (81′ Cancellieri 6), Lucca 7 (81′ Piccoli 5), Vignato 6. Ct. Nicolato 5.

SVEZIA (4-4-2): Brolin 7.5; Holm 5.5, Tolinsson 6, Vagic 6, Kahl 6; Elanga 5.5, Gigovic 5 (71′ Gustavsson 6), Hussein 5, Nygren 5 (57′ Walemark 6.5); Sarr 6 (71′ Prica 7), Hajal 5 (84′ Carlen s.v.). Ct. Asbaghi 6.

19.30 Beffa per l’Italia che subisce il pareggio al primo vero tiro in porta, gravi errori di Rovella e Piccoli davanti a Brolin, qualificazione che comunque non è a rischio.

94′ Finisce Italia-Svezia U21 1-1.

92′ Gol, Prica, dopo un brutto errore di Piccoli davanti al portiere, nel contropiede seguente Prica mette in rete di testa, Italia-Svezia U21 1-1.

90′ Fuori Bellanova e dentro Ferrarini nell’Italia.

88′ Tiro di Bellanova con il sinistro, pallone fuori.

86′ Giallo per Holm per proteste su un fallo su Okoli.

84′ Giallo per Rovella per una trattenuta a centrocampo.

82′ Carlen dentro, fuori Hajal nella Svezia U21.

80′ Fuori Lucca e Colombo, dentro Cancellieri e Piccoli nell’Italia.

78′ Possesso palla prolungato per la Svezia.

76′ Arrivano le prime sostituzioni per l’Italia.

74′ Giallo per Lucca per una gomitata a centrocampo.

72′ Gustavsson e Prica dentro, fuori Sarr e Gigovic nella Svezia U21.

70′ Colpo di testa di Colombo che non trova il secondo palo per un soffio.

68′ Clamorosa occasione sprecata da Rovella tutto solo si fa ipnotizzare da Brolin.

66′ Ancora Walemark rientra e tira con il sinistro, pallone fuori.

64′ Turati respinge una punizione della Svezia, soffrono gli azzurrini.

62′ Giallo per Tonali per una spallata su Walemark.

60′ Walemark va al tiro, pallone deviato che finisce fuori.

58′ Entra Walemark e fuori Nygren nella Svezia.

56′ Elanga ci prova da fuori, pallone oltre i pali.

54′ Bellanova manda altissimo con un tiro da fuori area.

52′ Tiro di Rovella, para tranquillamente Brolin.

50′ Sinistro a giro di Colombo, pallone fuori.

48′ Svezia che prova ora ad alzare il baricentro alla ricerca del pareggio.

46′ Inizia il secondo tempo!

18.20 Italia che domina ma non trova molti varchi, Vignato ci va vicino ma poi Lucca la sblocca in spaccata su un grande cross di Rovella.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Italia-Svezia U21 1-0.

43′ Gigovic ci prova da fuori, pallone fuori.

41′ Goooooooooooooooooooooooooool, Luccaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Rovella si gira sulla sinistra e mette un cross che Lucca in spaccata non lascia scampo a Brolin, Italia-Svezia U21 1-0.

39′ Lucca da buona posizione manda fuori con il destro.

37′ Giallo per Bellanova per proteste su un fallo laterale.

35′ Italia che prova a spingere ma la Svezia si compatta bene in difesa.

33′ Giallo per Tolinsson che stende Lucca lanciato in contropiede.

31′ Tiro di Lucca che non trova la porta.

29′ Sarr in contropiede supera Okoli ma non riesce a dare forza al tiro, para Turati.

27′ Mancino di Colombo che non impegna Brolin.

25′ Punizione sbagliata di Esposito che manda altissimo sopra la traversa.

23′ Tiro di Esposito che finisce fuori di molto.

21′ Vignato per Colombo che non riesce a tirare in porta.

19′ Pochi palloni ancora per Lucca.

17′ Partita molto complicata tatticamente, Svezia paziente e molto forte fisicamente.

15′ Tonali prova il colpo di testa ma sbaglia completamente la misura.

13′ Conclusione di Tonali che finisce sulle mani del portiere.

11′ Tiro di Colombo che sbatte sulla difesa.

9′ Spinge l’Italia, si prova sugli esterni ad arrivare al cross.

7′ Bellanova arriva sul fondo e crossa per Vignato, che di piatto impegna Brolin.

5′ Scivola Turati durante un rinvio, il portiere evita pericoli spedendo il pallone fuori.

3′ Partita che inizia bloccata tatticamente.

1′ Inizia la partita!

17.27 Lucca ha vinto il ballottaggio con Piccoli per la formazione titolare.

17.25 Squadre che entrano in campo, inni nazionali in corso!

17.20 La partita si svolgerà nel fantastico impianto di Monza.

17.15 Questa la classifica del girone: Svezia 10 pt*, Italia 9, Irlanda 7, Montenegro 4**, Bosnia 2*, Lussemburgo 1. *una partita in più, ** due partite in più.

17.10 Prossimo impegno per l’Italia il 12 novembre, in trasferta con l’Irlanda.

17.05 Ecco le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Udogie; Tonali, Sa. Esposito, Rovella; Colombo, Lucca, Vignato. All: Nicolato

SVEZIA (4-4-2): Brolin; Holm, Tolinsson, Vagic, Kahl; Nygren, Gigovic, Hussein, Elanga; Sarr, Hajal. All: Asbaghi

17.00 Buonasera e benvenuti al match tra l’Italia-Svezia Under 21, partita determinante per la qualificazione all’Europeo di categoria.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Svezia Under 21 match di qualificazione Euro2023 U21, Tonali e Rovella sono chiamati alla partita decisiva.

Nicolato propone il 4-3-3 che tanto sta facendo bene in queste ultime uscite, in porta ci sarà Turati. Difesa con Bellanova terzino destro e Udogie a sinistra, centrali Okoli e Lovato. Centrocampo con Tonali mezzala, Salvatore Esposito mediano e Rovella a completare il pacchetto di mediana. Attacco con Colombo e Vignato a supporto dell’unica punta Lucca, anche se Piccoli spinge per giocare titolare.

Di contro ci sarà una Svezia inquadrata secondo il solito 4-2-3-1 di marca svedese: il riferimento avanzato sarà Prica, supportato tra le linee da Walemark, Nigren e Elanga. Centrocampo affidato a Gigovic e Hussein. In porta Brolin, difesa con Holm, Tolinsson, Vagic e Kahl.

Partita: Italia-Svezia Under 21

Data: 12 ottobre

Orario: 17.30

Canale tv e streaming: Rai Due e Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI Italia-Svezia Under 21

ITALIA (4-3-3): Turati; Bellanova, Okoli, Lovato, Udogie; Tonali, Sa. Esposito, Rovella; Colombo, Lucca, Vignato. All. Nicolato.

SVEZIA (4-2-3-1): Brolin; Holm, Tolinsson, Vagic, Kahl; Gigovic, Hussein; Walemark, Nigren, Elanga; Prica. All. Asbaghi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Svezia Under 21 match di qualificazione Euro2023 U21: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 17:30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.