LIVE Fury-Wilder, Mondiale WBC pesi massimi in DIRETTA: entrambi finiscono al tappeto!

Wilder ha provato a reagire, ma anche questa frazione è da attribuire a Fury. Ormai l’inglese è chiaramente in vantaggio ai punti.

Jab sinistro di Fury.

Doppio destro di Fury, traballa Wilder…

Gancio sinistro di Fury.

Reagisce Wilder con un diretto destro.

Gancio destro di Fury, Wilder all’angolo.

Fury continua a prendere l’iniziativa.

OTTAVO ROUND

La campana salva Wilder. Altro round nettamente a favore di Fury, che sta vincendo ai punti.

Wilder si rifugia in clinch, ma è sulle gambe.

GANCIO DESTRO E MONTANTE DESTRO DI FURY! Wilder è visibilmente intontito!

Wilder alle corde, Fury lavora ancora al corpo.

GANCIO DESTRO DI FURY! Ora il britannico sta dominando, ma guai a sottovalutare Wilder…

Wilder inizia a fare fatica dal punto di vista della resistenza. Fury sta lavorando tanto al corpo.

Fury avanza e mette Wilder alle corde.

Subito una combinazione sinistro-destro di Fury. L’inglese sta venendo fuori alla distanza.

SETTIMO ROUND

Sesta ripresa a favore di Fury, che potrebbe essere in vantaggio ai punti.

GANCIO DESTRO DI FURY!

Combinazione sinistro-destro di Fury, che poi va ancora a segno con il destro.

Destro al corpo di Wilder.

Gancio sinistro di Wilder, reagisce Fury con il destro. Che battaglia cruenta!

Fury a segno con il jab sinistro. Di sicuro si è ripreso benissimo dopo i due atterramenti.

SESTO ROUND, siamo a metà match!

Finisce una quinta ripresa molto equilibrata, ma probabilmente favorevole a Fury.

Entrambi i pugili stanno cercando il colpo del KO, è un match spettacolare.

WILDER METTE FURY ALL’ANGOLO E LO TEMPESTA DI COLPI!

GANCIO DESTRO DI FURY! Wilder resta in piedi! Ma ha sentito tanto dolore…

Sinistro-destro di Wilder, che ora avanza sulle ali dell’entusiasmo.

QUINTO ROUND

Wilder sembrava sull’orlo del baratro, poi ha cambiato tutto con un gancio destro devastante. Fury è finito al tappeto per due volte in 20 secondi.

FURY ANCORA AL TAPPETO, VIENE CONTATO PER LA SECONDA VOLTA!

SCATENATO WILDER, STA CERCANDO IL COLPO RISOLUTIVO!

PAZZESCOOOOOOOOOOO!!! DESTRO ASSURDO DI WILDER, FURY AL TAPPETO! UN MATCH ALLUCINANTE!

Fury a segno con il destro. Wilder va quasi sempre a vuoto.

Sembra aver reagito Wilder, anche se non è così brillante sulle gambe.

Fury ora va a caccia del colpo del KO.

QUARTO ROUND

Fury è andato a segno con un jab sinistro, poi ha messo al tappeto Wilder con un terribile gancio destro.

Altro montante destro di Fury, Wilder è alle corde! L’americano viene salvato dalla campana!

FURY METTE WILDER AL TAPPETO CON UN GANCIO DESTRO! Viene contato, ma si riparte!

Altro gancio destro di Wilder, che mette Fury alle corde!

GANCIO DESTRO DI WILDER, questo è durissimo da incassare! Ma Fury non ha accusato il colpo.

Gancio sinistro di Fury. Wilder ora non riesce a trovare il giusto tempo per andare a segno.

TERZO ROUND!

Doppio destro di Wilder, ma seconda frazione chiaramente a favore di Fury.

Destro di Wilder, risponde subito Fury con una combinazione sinistro-destro.

Gancio sinistro di Fury, che sta vincendo la seconda ripresa.

Cerca un destro dinamitardo Wilder, ma va a vuoto.

Gancio destro al corpo di Fury, che sta salendo di ritmo.

Subito un destro pesante di Fury.

SECONDO ROUND

Primo round che sembrava chiaramente a favore di Wilder, ma negli ultimi secondi Fury è andato a segno con due destri puliti.

Ancora un destro di Fury!

Risponde Fury con il destro.

Wilder mette all’angolo Fury e va a segno con un gancio destro.

Gancio destro di Wilder.

Gancio destro di Fury, ma non va a segno.

Lavora col jab Wilder, Fury attendista.

Destro al corpo di un aggressivo Wilder.

INIZIA IL MATCH, PRIMO ROUND!

5.54 Il nome di Wilder viene osannato dalla folla di Las Vegas.

5.52 Jimmy Lennon jr sta ora presentando i pugili.

5.51 Ecco Fury vestito da gladiatore.

5.48 Il campione del mondo Tyson Fury entra nell’arena travestito da gladiatore romano.

5.44 Wilder fa il suo ingresso con una vestaglia rossa, contornata sulle spalle da una pelliccia nera.

5.43 Ci siamo! Calano le luci, inizia la presentazione dei pugili!

5.38 Uno dei momenti solenni che precedono il match.

All eyes are on Tyson Fury getting his hands wrapped in the locker room 👀 Stream #FuryWilder3 NOW on @ESPNPlus ➡️ https://t.co/IZOPV0EerY pic.twitter.com/0VxGSSnn7l — ESPN (@espn) October 10, 2021

5.36 Tyson Fury si conferma grande appassionato di canto…

5.35 In tribuna c’è anche Magic Johnson, leggenda della NBA.

5.33 Prosegue l’attesa, ovviamente è tutto voluto per generare suspense. Vedrete che si inizierà intorno alle 6.00.

5.30 Diamo uno sguardo alle borse economiche e a quanti soldi guadagnano i due pugili. Indipendent stima circa 30 milioni di sterline (circa 35,25 milioni di euro) per Fury, mentre il suo sfidante dovrebbe fermarsi intorno ai 20 milioni di sterline (circa 23,5 milioni di euro). A queste cifre si aggiungeranno gli introiti provenienti dalla pay per view: si stimano 100 milioni di sterline (60% a Fury, 40% a Wilder).

5.29 Fury è più alto (206 cm contro 201 cm) e decisamente più pesante (125,65 kg contro 107,95 kg), in favore del britannico anche l’allungo (219 cm contro 211 cm).

5.26 Ed ora l’inno statunitense.

5.25 Inni nazionali. Si comincia con quello inglese. Ma i pugili non sono ancora entrati sul ring.

5.24 Alla cerimonia del peso Fury ha fatto registrare un esorbitante 277 libbre (ovvero 125,65 kg), mentre Wilder si è fermato a 238 libbre (l’equivalente di 107,95).

5.21 L’esito di questo terzo atto è determinante per il futuro dei pesi massimi. Il vincente, infatti, avrà un mese di tempo per accordarsi con l’ucraino Oleksandr Usyk (Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO) per organizzare l’evento più atteso degli ultimi 30 anni: la riunificazione delle cinture iridate della categoria regina. Usyk ha strappato i quattro titoli ad Anthony Joshua due settimane fa e deve concedere la rivincita al britannico, vedremo quali saranno gli sviluppi. In caso di mancato accordo, allora per Wilder o Fury è già prevista la difesa della corona WBC contro il britannico Dillian Whyte (campione ad interim per questa sigla).

5.20 Il ribattezzato Gipsy King si presenterà all’appuntamento da imbattuto con all’attivo 30 vittorie (21 per ko) e 1 pareggio, pronto a difendere la cintura iridata che aveva strappato al rivale poco prima che esplodesse la pandemia. Il rinominato Bronze Bomber, capace di infilare 42 successi (di cui 41 prima del limite), cercherà di vendicare la sconfitta e di riprendersi la corona.

5.18 Dopo lo Staples Center di Los Angeles e l’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, sarà ancora la località del Nevada ad ospitare uno degli eventi più attesi dell’anno dagli appassionati di boxe, anche se per l’occasione ci si sposterà alla T-Mobile Arena. Sono passati 19 mesi dall’ultimo confronto, oltre un anno e mezzo di inattività per entrambi i contendenti: la sfida era prevista da una clausola del contratto, imposta dopo un lunga trafila in tribunale. Inizialmente previsto per il 24 luglio, il match è poi stata spostato a causa di alcune positività al Covid-19 riscontrate all’interno dello staff di Tyson Fury.

5.15 Dopo il discusso pareggio del 1° dicembre 2018 e dopo la vittoria del britannico per ko al settimo round il 22 febbraio 2020, i due pugili saranno nuovamente l’uno di fronte all’altro per il Mondiale WBC dei pesi massimi.

5.10 E’ appena terminato l’ultimo sottoclou della serata tra Efe Ajagba vs Frank Sanchez. Il prossimo match sarà proprio quello tra l’inglese Fury e l’americano Wilder!

5.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Fury-Wilder, atto III.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Tyson Fury vs Deontay Wilder, Mondiale WBC dei pesi massimi. I due pugili si sfideranno sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA) nella serata di sabato 9 ottobre (attorno alle ore 05.00-06.00 italiane di domenica 10 ottobre). Il britannico cercherà di difendere la cintura iridata conquista nel febbraio 2020, quando la strappò proprio allo statunitense. Si tratta del terzo atto tra questi due fuoriclasse della categoria di peso regina della boxe, visto che tre anni fa il primo incrocio terminò con un pareggio.

Dopo il roboante nulla di fatto del 1° dicembre 2018 e dopo il ko al settimo round maturato il 22 febbraio 2020, va in scena l’ultimo capitolo di questa intensissima saga. Il ribattezzato Gipsy King partirà con i favori del pronostico in virtù di una maggiore caratura tecnica e di una varietà di colpi decisamente importante, ma il rinominato Bronze Bomber ha dalla sua una potenza inaudita ed è in grado di piazzare il colpo del ko da un momento all’altro.

Il 33enne di Manchester si presenta da imbattuto (30 vittorie di cui 21 per ko, 1 pareggio), mentre il 35enne dell’Alabama combatterà con un record di 42 vittorie (41 prima del limite), 1 pareggio e 1 sconfitta. Entrambi non salgono sul ring per disputare un incontro ufficiale dal 22 febbraio 2020: si rimettono i guantoni dopo oltre un anno e mezzo, può succedere davvero di tutto. Chi vincerà questo confronto avrà un mese di tempo per accordarsi con Oleksandr Usyk per organizzare la riunificazione dei Mondiali, visto che l’ucraino detiene da due settimane le cinture WBA, WBO, IBF, IBO dopo averle strappate ad Anthony Joshua.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Tyson Fury vs Deontay Wilder, Mondiale WBC dei pesi massimi: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, round dopo round, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 05.00-06.00 italiane di domenica 10 ottobre. Buon divertimento a tutti.

FURY vs WILDER, MONDIALE WBC PESI MASSIMI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 10 OTTOBRE:

Attorno alle ore 05.00-06.00 Mondiale WBC pesi massimi: Tyson Fury vs Deontay Wilder

In precedenza, dalle ore 01.00 italiane:

Julian Williams vs Vladimir Hernandez (pesi superwelter, 10 round)

Edgar Berlanga vs Marcelo Esteban Coceres (titolo NABO WBO pesi supermedi, 10 round)

In precedenza, dalle ore 03.00 italiane (circa):

Jared Anderson vs Vladimir Tereshkin (pesi massimi, 8 round)

Robert Helenius vs Adam Kownacki (pesi massimi, 12 round)

Efe Ajagba vs Frank Sanchez (titolo continentale americano WBC e NABO WBO pesi massimi, 10 round)

QUANTI SOLDI GUADAGNANO FURY E WILDER? LE BORSE PER IL MONDIALE

Tyson Fury: circa 30 milioni di sterline (circa 35,25 milioni di euro)

Deontay Wilder: circa 20 milioni di sterline (circa 23,5 milioni di euro).

A queste cifre si aggiungeranno gli introiti provenienti dalla pay per view: si stimano 100 milioni di sterline (60% a Fury, 40% Wilder).

