Rugby, Top 10: Colorno sorprende le Fiamme Oro, vincono Petrarca, Rovigo, Calvisano e Valorugby

Seconda giornata del massimo campionato di rugby italiano e arrivano le prime sorprese. Se il Petrarca Padova si conferma la squadra da battere, alle sue spalle le favorite ai playoff faticano, o addirittura cadono. E a continuare il buon momento è Colorno, che vince in trasferta in casa delle Fiamme Oro Roma.

Nell’anticipo di venerdì sera netto successo del Petrarca Padova che batte 41-14 il Viadana in trasferta. Match a senso unico, con gli ospiti in meta dopo 8 minuti con Coppo e che raddoppiano al 12’ con Lyle. Lo stesso giocatore allunga con due piazzati nel primo quarto, prima che Ceballos accorci sempre dalla piazzola per Viadana. Al 28’ meta di Cugini e nel finale di tempo due piazzati di Ceballos fissano il punteggio sul 9-23. Nella ripresa ancora il piede di Lyle e la meta di De Sanctis fanno scappare il Petrarca Padova, con le mete di Ferrarini e Spagnolo nel finale che fissano il punteggio sul 14-41.

Vittoria netta anche per il Rovigo, che dopo aver visto rinviato il match d’esordio a Mogliano batte 55-17 la Lazio. Match chiuso in venti minuti per i campioni d’Italia in carica, che vanno a segno al 3’ con Diederich, raddoppiano al 13’ con Van Reenen, trovano la terza meta con Ferro al 17’ e concedono il poker allo scadere del primo quarto di gioco con la doppietta di Diederich. Match ormai chiuso con le mete di Santarelli e Chillon che fissano il punteggio sul 33-5 a fine primo tempo. Nella ripresa i rossoblù gestiscono il vantaggio, segnano altre quattro mete, concedendo alla Lazio due marcature per il 55-17 finale.

Come detto, la grande sorpresa arriva da Roma, dove le Fiamme Oro di Pasquale Presutti cadono 29-43 contro il Colorno di Casellato e Frati. Non riesce l’impossibile rimonta alla squadra della Polizia di Stato che nel primo tempo viene surclassata dal XV emiliano, in meta dopo 6’ con Chibalie. Allunga due volte dalla piazzola Gesi, ma negli ultimi dieci minuti del primo tempo arrivano i colpi del ko. Al 30’ meta dello stesso Gesi, al 35’ quella di Ferrara e allo scadere segna anche Se Santis per lo 0-30 con cui si va al riposo. A inizio ripresa è ancora Colorno a segnare con Gesi e a poco servono le cinque mete delle Fiamme Oro negli ultimi 28 minuti per evitare il ko per 29-43, che però nega il bonus offensivo a Colorno.

Negli ultimi due match di giornata successi per Calvisano e Valorugby, che però soffrono e si impongono in rimonta contro Mogliano e Lyons Piacenza. I bresciani hanno bisogno di un gran quarto finale per avere la meglio di Mogliano, che grazie ai piazzati di Ormson aveva chiuso avanti 9-7 il primo tempo. Sul 16-12 per i padroni di casa, però, il XV di Gianluca Guidi cambia marcia, segna tre mete e si impone 16-33. Ancora più in extremis arriva il successo del Valorugby, che a Piacenza chiude il primo tempo sotto 16-5. Due mete portano gli ospiti avanti 16-19 a metà ripresa, ma due piazzati di Ledesma ribaltano nuovamente la situazione con i Lyons avanti di tre punti. Nel finale, però, ecco la meta di Luus e a seguire quella ancora di Luus che fissano il punteggio sul 29-33 per il Valorugby, con la meta di Conti a tempo ampiamente scaduto che dà il punto di bonus difensivo a Piacenza.

Foto: Gino De Meo – LPS