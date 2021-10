Superbike oggi, GP Portogallo 2021: orari superpole e gara-1, tv, programma, streaming

Primi verdetti quest’oggi per la Superbike, pronta a regalare spettacolo in Portogallo. I saliscendi di Portimao accolgono l’undicesimo atto del Mondiale 2021, una stagione più che mai incerta dopo i due appuntamenti consecutivi in Spagna tra Barcellona e Jerez.

Toprak Razgatlioglu guida la classifica generale con 20 punti di vantaggio su Jonathan Rea. Il turco di Yamaha dovrà vedersela con il rivale di Kawasaki che nello scorso fine settimana ha dovuto alzare bandiera bianca in Andalucia.

Occhi puntati come sempre sulle Ducati con l’inglese Scott Redding ed il nostro Michael Ruben Rinaldi. Attenzione anche ad Andrea Locatelli, pilota che dopo gli ottimi risultati di questa stagione è stato confermato con Yamaha.

La superpole e la gara-1 del Gran Premio del Portogallo per quanto riguarda la Superbike sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208). TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky) offrirà in chiaro la prima competizione del week-end, mentre SkyGO e NowTV sono come sempre accessibili per il live streaming.

