Inter-Sheriff oggi, Champions League: orario, canale tv, probabili formazioni, programma, streaming

Torna la UEFA Champions League per i nerazzurri di Simone Inzaghi: terza partita del girone contro la sorprendente capolista, i moldavi dello Sheriff Tiraspol.

Le chances di qualificazione si comprometterebbero decisamente in caso di non vittoria: i nerazzurri e lo Shakhtar sono ultime nel proprio girone, con 1 solo punto conquistato a testa (frutto del pareggio 0-0 dello scorso turno). La squadra di De Zerbi affronta il Real Madrid, altra sfida importante in ottica qualificazione.

I moldavi sono sorprendentemente a punteggio pieno, dopo aver battuto per l’appunto sia lo Shakhtar che il Real; l’Inter è senz’altro consapevole della difficoltà della gara, ma anche della sua importanza.

In caso di vittoria, la situazione nel girone sarebbe ridimensionata per i nerazzurri, sperando anche in un risultato positivo (come un pari) nell’altro match del girone. Questa sera a San Siro, alle ore 21, l’Inter non può sbagliare.

INTER-SHERIFF TIRASPOL: PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Perisic, Barella, Brozovic, Dumfries; Calhanoglu; Lautaro, Dzeko.

Sheriff Tiraspol (4-2-3-1): Athanasiadis; Cristiano, Dulanto, Arboleda, Costanza; Thill, Addo; Castañeda, Kolovos, Traore; Yakhshiboev.

INTER-SHERIFF TIRASPOL: DOVE VEDERLA IN TV

Calcio d’inizio: 21:00

Diretta TV: Sky Sport

Diretta Streaming: SkyGo, NowTV, Mediaset Infinity+

